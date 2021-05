Duina del Mar, entre el amor y el conjuro

La artista presentó “Amarte de verdad”, una canción en la que se desprende de sus egos y consolida su propuesta llamada ‘bohemian urban pop’.

Duina del Mar siente la música desde distintas atmósferas. La creación y la interpretación siempre han sido importantes para la artista y, de un tiempo para acá, complementa esa labor con la producción. Esa forma de asimilar su propuesta desde roles diferentes le ha otorgado la posibilidad de hacer más próspera una propuesta sonora que ella ha llamado ‘bohemian urban pop’.

La artista está en proceso de elaboración de Hechicera, un EP del que acaba de presentar el tema Amarte de verdad, en el que se confiesa vulnerable y extiende la invitación para hablar de frente y desnudar el alma transparente.

Hace unos días lanzó “Amarte de verdad”, tema que hace parte de su próximo EP, “Hechicera”, ¿cómo podría describir esta canción?

Amarte de verdad es un canto al amor, una historia real en la que me expongo sin miedo a verme enamorada, vulnerable y, quizás, no correspondida. La vida es un suspiro y no quiero al final del camino sentirme arrepentida de no haber dicho lo que pienso o siento por miedo, prevenciones o ego. Hay que hablar de frente, desnudar el alma transparente, saltar al vacío... entregarse a la vida con toda y creo que solo así caminaremos de la mano con quienes realmente nos aman a fuego y como somos.

¿En cuál género podría categorizar “Amarte de verdad”?

Esta canción hace parte de lo que he llamado desde hace algún tiempo bohemian urban pop, que caracteriza mi propuesta en los años más recientes.

¿Cuáles son los ritmos musicales que definen el ‘bohemian urban pop’ de Duina del Mar?

Bohemian urban pop se pude decir que es, a grandes rasgos, pop urbano con algunas pinceladas de aires del Pacífico y del Caribe con toques electrónicos.

¿Cuál es la invitación que quiere hacerle al público a través de este nuevo sencillo “Amarte de verdad”?

La invitación es a amar sin miedo, sin estrategias, a decir lo que sentimos, a soltar y no dejar que se oxiden las palabras por ego, por orgullo... creo que no vale la pena quedarnos con la duda. Ahora estoy más segura que antes de que vale la pena mucho amar de verdad.

¿Cómo fue el proceso de realización del videoclip de “Amarte de verdad”?

Fue un proceso lindo y sencillo junto al combo de Rino Films. Queríamos trabajar en una sola locación y centrar la energía en la interpretación de la historia, en expresar la canción con todo el sentimiento que carga y con el que fue concebida.

¿Cómo se ha sentido en la faceta como productora, compositora y además arreglista de su propia propuesta musical?

Me encanta, lo disfruto muchísimo. Se trata de exprimir mis sentimientos e ideas, dejarme llevar por la intuición y el hecho de crear algo de repente, de la nada, es mágico. Más adelante es necesario esculpir y en el camino a veces dudar, analizar, reconstruir, pulir y engrandecer. La música es un proceso delicioso y mucho más si se disfruta desde estas facetas también.

Su nuevo EP se llama “Hechicera”, ¿de qué manera se puede decir que ha influido la luna en este proceso creativo de Duina del Mar?

Desde mi casa, la luna siempre ha regido nuestras acciones, para cortarnos el pelo, sembrar, cosechar nuestra huertica, celebrar... y quería que cada uno de los conjuros de este EP tuviera esa fuerza, en este caso la de la luna llena, que ayuda a que todo crezca con vitalidad y fuerza. La luna llena es intensa y remueve las emociones, a mí me pone más sensible. La luna para mí siempre ha sido inspiradora y poderosa.

Habló de “conjuros”, ¿cuál es el conjuro que guarda Duina del Mar?

Siempre conjuro al amor para que pinte la vida de colores, de aventuras y besos... de miradas que derritan el alma, de abrazos que sanen la tristeza y se fundan en una sonrisa. El amor es mi pilar, es lo que orienta mi palabra, mis melodías, mi baile, mis sueños y cada una de mis acciones.

Va a participar en la producción “Ritmo salvaje”, de Netflix, ¿cómo se ha sentido en ese proyecto?

Un sueño hecho realidad que me adentra en un proceso de creación intensa y me pone en un escenario que amo, que es el de la producción y composición musical, esta vez para toda la creación del score y música incidental de la serie. Un voto de confianza que alegra profundamente mi alma y me hace parte de tremendo proyecto creativo, que pronto podrán disfrutar.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

¡Música a full! Lindas colaboraciones y proyectos. Todo el amor para dar, así como en esta canción, Amarte de verdad.