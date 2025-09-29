Dyango se confesó en ‘Vea’: su próximo show en Bogotá, lo que piensa del retiro y más

“Colombia tiene un lugar especial en mi corazón. Cantar allí trae muy gratos recuerdos para mí. Así que los espero para recordar viejos tiempos”, Dyango en charla con 'Vea' y 'El Espectador'. Foto: Cortesía del artista

A sus 85 años, Dyango sigue siendo sinónimo de romanticismo. El cantante español, conocido mundialmente como ‘La Voz del Amor’, volverá a encontrarse con el público colombiano el próximo 13 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, como parte de su gira internacional Su amigo Dyango Tour. Un espectáculo que promete convertirse en una noche de nostalgia, emoción y recuerdos compartidos.

El intérprete de baladas inmortales como Corazón mágico, Esta noche quiero brandy, El primer beso o Por volverte a ver, llega con la vitalidad intacta, convencido de que el escenario es todavía su lugar en el mundo. Aunque reconoce que los años pesan, asegura que solo dejará de cantar cuando “Dios lo retire”, como repite con una serenidad que refleja su forma de entender la vida y la música.

Dyango y un reencuentro esperado con Bogotá

En una charla con la revista Vea y El Espectador, el barcelonés mencionó que Colombia no es un territorio desconocido. Ha visitado el país en múltiples ocasiones, dejando huella en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira o Neiva. “Es que he estado muchas veces en Colombia y conozco prácticamente todos los puntos más o menos importantes del país. Bogotá, por supuesto, una maravilla”, recuerda con gratitud.

Lo que más destaca de su experiencia con el público colombiano es su efusividad y cariño: “Yo lo puedo decir bien claro y bien alto: me han querido una enormidad por mis canciones y lo siguen siendo. La gente las sigue cantando”. Esa conexión, que trasciende generaciones, le resulta todavía sorprendente. Para Dyango, el hecho de que sus baladas sigan acompañando las historias de amor en Colombia es “como un premio que Dios me ha dado”.

Canciones que nunca mueren

Con más de seis décadas de carrera, Dyango es consciente de que los artistas pasan, pero las canciones quedan. Su obra ha sabido mantenerse viva al transmitirse de padres a hijos y de hijos a nietos. “Las canciones no desaparecen jamás, si son buenas. Puede desaparecer, y es lógico, el artista. Pero las canciones quedan siempre si son de calidad”, afirmó.

En ese viaje intergeneracional también ha recibido historias que lo han marcado. Recuerda, por ejemplo, a una joven argentina que le confesó las dificultades que experimentó en medio un embarazo inesperado. Conmovido con el relato, Dyango compuso para ella la canción Niña de Isidro Casanova: “Me lo contó de tal manera que me tocó el corazón y las fibras”.

Dyango, ‘La Voz del Amor’

El título que lo acompaña desde hace décadas no le pesa: lo llena de orgullo. Para él, ser llamado ‘La Voz del Amor’ es la confirmación de que sus canciones han hecho lo que siempre soñó: inspirar sentimientos. “Quiere decir que la gente se enamora con mis canciones, así de sencillo. Y eso es muy bueno para un cantante. Es la mejor frase que se le puede decir”, reflexionó.

Pero Dyango insiste en que no es solo su voz lo que marca la diferencia, sino la manera en que interpreta. Su formación musical lo distingue: estudió violín, trompeta y fue un apasionado del jazz, género que lo acompañó siempre. “Todo el mundo canta bien, pero lo mío tiene una reminiscencia de la música que estudié tantos años. Por eso, cuando canto, suena un poco así jazzística la cosa, ¿no?”, explicó.

Sentir cada canción

Con un repertorio interpretado cientos de veces, cualquiera pensaría que es difícil mantener la emoción. Dyango lo desmiente: “Siempre, el que es cantante de verdad, cuando canta, tiene que sentir la canción de tal manera que llegue al público a sentir lo mismo. Eso es tan primordial. No se puede ser un papagayo cantando”.

Ese compromiso con cada interpretación, asegura, es lo que lo ha mantenido vigente incluso ahora, a sus 85 años. “Así creo que he llegado a tener un éxito perdurable de toda la vida. Gracias a la gente que me ha querido”, agregó.

¿Dyango piensa en retirarse de la música?

Frente a la pregunta inevitable sobre el retiro, Dyango es claro: no será una decisión personal: “Dios será quien me retire de la música. Cuando ya no pueda más, y la gente no me quiera ver porque esté muy viejo —ya estoy viejo, pero que esté mucho más viejo—, pues entonces será el momento de decir: ‘Señores, ha sido una vida maravillosa, escuchen esta, mi canción que les dejo en mi retiro’”.

Hasta que ese momento llegue, se mantiene activo y agradecido por cada oportunidad de cantar. Para él, el escenario sigue siendo un espacio de comunión con su público, donde cada concierto es una celebración de la música y del amor.

Una invitación especial

De cara a su concierto en Bogotá, Dyango hace un llamado directo a los seguidores colombianos que han acompañado su carrera durante décadas. “Que me vengan a ver y a escuchar a su amigo Dyango. Que si les gusta, y aún no están impregnados de reguetón, que vayan a ver la música que realmente es sensible y tiene corazón. Y esa música, con toda humildad, la hace Dyango”, concluyó entre risas.

La cita será entonces un encuentro con la memoria colectiva de varias generaciones, un recordatorio de que las grandes baladas no caducan y de que la sensibilidad en la música sigue teniendo un lugar especial. Será también la confirmación de lo que el propio artista repite como lema: que será Dios, y solo Dios, quien decida cuándo se apague su voz.

El 13 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será testigo de otra página en la historia de un artista que, más allá de los años, mantiene intacta la pasión por cantar. Una noche para volver a escuchar esas canciones que se quedaron a vivir en el corazón de Colombia.