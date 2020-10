El artista, que lleva cerca de 13 años en la industria musical, presentó su proyecto “Perreología”, con el que sigue recorriendo las fusiones urbanas. Además, habla de los orígenes de la serie audiovisual de 33 capítulos que exhibe en sus canales digitales.

¿Quién es E Tune?, ¿Cómo se definiría en sus propias palabras?

Me gusta escribir y crear canciones. Más que por profesión, considero que es un estilo de vida, en el que llevo más de 13 años desde el momento en que entendí que esto era lo que en verdad me llenaba. En ese entonces me di cuenta de que la música era en lo que me enfocaría a hacer por el resto de mi vida, por más circunstancias adversas que se presenten. Tengo la fortuna de haber iniciado la música con el rap, ya que me dio la libertad de poder expresar cualquier momento, sentimiento o acontecimiento que se me presentara en la vida y con ello logré crear lo que llaman versatilidad. (Le puede interesar: Drake anuncia su álbum “Certified Lover Boy”)

¿Cómo logró lo que usted llama versatilidad?

No me limito al momento de crear, más bien soy una persona que trata de hacer algo distinto y proponer cosas nuevas. Por eso tengo experiencia en festivales de hip hop a nivel nacional y dos Trabajos musicales con unas 22 canciones originales. Cuando quise ser un poco más comercial en 2011 se dio la oportunidad de lanzar mi primer sencillo de reguetón titulada Booty Booty y a partir de ahí comencé a trabajar con diferentes Productores del país como Saga WhiteBlack, Robert Taylor, Yera Music y Sunamy, productores de Trapical Minds, V3nom On The Beat y Twolipan, entre otros. (Lea también: Farruko lanza “La Tóxica Remix” junto a Jay Wheeler, Myke Towers y Sech)

¿Por qué escogió E Tune como su nombre artístico?

E Tune es la abreviación de mi nombre real, que es Estirpe Tune. Estirpe de linaje, es una especie de herencia, pero esto va más allá de lo material porque mi talento viene de sangre de familia, como cuando un rey muere solo hereda la corona su hijo legítimo, como cuando te dicen que en tu familia todos sacaron los ojos, la boca o cejas del papá o del abuelo; en mi caso, yo vengo de una estirpe musical, por parte de mi familia. Y Tune, de tono y es por eso que E Tune se hizo más corto y es mucho más práctico. La traducción es algo así como “Descendencia de melodía”. (Recuerde: Luis Fonsi y Farruko estrenan la canción “Perfecta”)

Su estilo mezcla hip hop, rap, reguetón y otros aires musicales nuevos, ¿cómo logró su propuesta?

Comencé con el hip hop, luego me involucré con reguetón. Ahora ya puedes encontrar una gran variedad de ramas que se han creado dentro del género urbano, así que uno puede hacer dance hall, trap, moombahton, r&b, hasta incluir sonidos folclóricos de cualquier parte del mundo desde que sea compatibles con el patrón rítmico que se necesite para cada canción. Lo demás, es voluntad, actitud y gusto por lo que se hace para fluya y tenga una mejora al momento de transmitir lo que se interpretas.

¿Cómo ha logrado su consolidación internacional?

Todo es posible en la vida. Desde que tú creas que puedes, lo vas hacer real, nada pasa de la noche a la mañana, muchos no tenemos a nuestro favor el tiempo, así que lo importante es vivir el presente y estar muy convencido de que sí es posible, aun cuando sientas que ya no lo vas a lograr. Estamos en un país en el que vivir del arte es complejo, pero tampoco imposible, si un hábito se crea en 21 días y un estilo de vida en 90, imagínate lo que somos capaces con años de preparación. Claro está que si dudas créeme que tu mente hará lo contrario y es ahí donde muchas veces fallamos. Por eso, estoy muy contento de seguir creciendo como artista y como ser humano. Hoy en día vivo del arte musical, fácil no ha sido; pero ha sido gracias a todo el amor que tengo por mi oficio. Ya veremos qué pasa más adelante. (Le recomendamos: Estas son las mejores 50 canciones latinas de la historia, según Billboard).

¿Con quiénes trabaja en la actualidad?

He trabajado con diferentes productores y artistas del país y es gracias a esa experiencia que en la actualidad trabajo en una productora musical So High Inc, en la que estoy involucrado en nuevos grandes proyectos que pronto conocerán. He trabajado con Down B, Jampy, Martinika, Nice y Mao Vega, entre otros.

Lanzó hace un tiempo “Perreología” y también realizó una serie web, ¿qué tiene para decirnos al respecto?

Llevaba mucho sin lanzar música y tuve tiempo para poder hacer varias canciones y también crear un gran equipo de trabajo con el cual tengo el honor de contar para poder hacer realidad este nuevo proyecto, Perreología, que es el primer sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales. En mi canal de YouTube podrán escuchar esta canción en un formato de serie web y es por eso que estamos anunciando el 1er capítulo de Perreología, en el que contamos con la participación de dos bailarinas con quienes realizamos un video clip musical y yo comento un poco de cómo desarrollé la canción partiendo desde la parte instrumental, pasando por la letra, la grabación, la mezcla y la masterización. Además, al final un video que comienza y termina con una entrevista en la que respondo una serie de preguntas.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

Por ahora estoy enfocado en mis próximos capítulos. Gracias a Dios se siguen abriendo puertas en pro al arte. A corto plazo viene el segundo episodio, Bubalú, una canción súper cool con concepto y estilo diferentes a Perreología. A mediano plazo, la primera temporada de esta serie que consta de once capítulos. Y a largo plazo podrán disfrutar de la serie web completa que son tres temporadas con 33 capítulos.