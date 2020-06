El artista británico vuelve a destacarse en una lista con los grandes triunfadores del año pasado en la industria de la música. En este caso, el conteo fue elaborado por PPL, la empresa oficial de medición de éxitos en el Reino Unido.

El cantante Ed Sheeran ha vuelto a coronarse en una nueva lista sobre los artistas más exitosos y rentables del año pasado en la industria de la música.

En esta ocasión, ha sido la firma de licencias PPL la que ha publicado una clasificación con los diez intérpretes, bandas o productores más “escuchados”, ya sea por streaming o a través de ventas físicas y digitales, en el Reino Unido y con datos acumulados desde enero a diciembre de 2019.

El pelirrojo cantautor domina el listado gracias al extraordinario rendimiento comercial, tanto en su país natal como en Estados Unidos, de su disco de duetos No.6 Collaborations Project, en el que se dan cita temas tan populares como I Don’t Care, con Justin Bieber, o Beautiful People, junto al rapero Khalid.

Según la mencionada compañía, el músico inglés se ha apuntado ya cuatro victorias en este ámbito durante su dilatada carrera.

En segundo lugar se encuentra el DJ Calvin Harris, quien firmó junto al vocalista Rag’n’Bone uno de los sencillos más pegadizos y bailables del año pasado, Giant, una canción que además se ha destacado como la más escuchada del año en el mercado británico.

Su más inmediata perseguidora en este sentido es Nothing Breaks Like a Heart, de Miley Cyrus y Mark Ronson.

La medalla de bronce de esta particular carrera ha ido a parar al oscarizado Sam Smith, cuyo tema ‘Dancing with a Stranger’, a dúo con Normani -exintegrante de Fifth Harmony-, es el tercero más reproducido del año pasado según los datos de los que dispone PPL, la entidad responsable de la medición y posterior elaboración de los ‘charts’ británicos.