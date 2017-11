Ed Sheeran lanzará versión de "Perfect" al estilo "Despacito"

BANG Showbiz

El éxito que ha cosechado Luis Fonsi al reinventarse como cantante urbano de la mano de su canción "Despacio", con la que abandonó sus baladas habituales, pero sin pasarse del todo al reguetón -para eso ya reclutó a Daddy Yankee-, ha conseguido llamar la atención de otros artistas y empujarles a salir de su zona de confort con sus colaboraciones. (Leer Luis Fonsi prepara versión de "Despacito" en mandarín, tras arrasar en los Grammy Latino).

Es por eso que Ed Sheeran tomó nota de ese éxito y se inspiró para lanzar, la semana que viene, una sorprendente versión de su tema "Perfect" -de su disco "Divide"- con un artista cuya identidad aún no ha querido desvelar.

"El próximo viernes estrenaré algo, y va a ser algo tremendamente grande. Anunciaré el jueves con quién lo hice. La idea es que se trata de un remix de 'Perfect', básicamente va a ser la versión 'Despacio' de 'Perfect'", comentó Sheeran a Channel 4 Radio durante el paso de su gira por Dubái.



Ed Sheeran reconoció sobre el escenario de Autism Rocks Arena que él mismo estaba sorprendido de poder presentarse ante todos sus fans después del accidente de bicicleta que sufrió el mes pasado y que le dejó con los dos brazos lesionados.

A lo largo de su convalecencia, el cantante tuvo mucho tiempo para pensar largo y tendido cómo podría diversificar su ya exitosa carrera y entre las ideas que le habrían venido a la mente -además de su nuevo experimento con ritmos más latinos- se encontraría la de incorporar elementos distintivos de los musicales de Bollywood a sus próximos sencillos.

"He visto varias películas de Bollywod, me encantan muchas de sus canciones y conozco bien a sus actores. Sinceramente, me encantaría hacer algo parecido, algún proyecto en ese estilo y trabajar con Shak Rukh Khan [uno de los intérpretes más populares del género]", dijo hace unos días tras actuar en la India.