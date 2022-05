Ed Sheeran presenta la nueva versión de su álbum “= (Tour Edition)”

“= (Tour Edition)” Foto: Cortesía

Ed Sheeran lanzó hoy “= (Tour Edition)”. Para esta oportunidad se suman nueve canciones y cuatro totalmente nuevas: “I Will Remember You”, ‘”Welcome To The World”, “One Life” y “Penguins”, estas dos últimas hicieron parte de la película “Yesterday”, en la que Ed participó.

Ed Sheeran - I Will Remember You (Official Audio)

Además de estos nuevos tracks, la edición también incluye las canciones lanzadas previamente “Afterglow”, “The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift)”, “2step (feat. Lil Baby)”, ”Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon)” que se presentó en los BRIT Awards y el éxito que llegó al puesto número 2 en el Reino Unido: “Perú” junto a Fireboy DML.

Acerca de la versión extendida de su álbum Ed Sheeran afirma que “Hemos lanzado la “= (Tour Edition)” de hoy cuenta con 9 canciones extra que incluyen 2 nuevas y 2 que puede que hayan escuchado en la película Yesterday. Espero que estas canciones les gusten tanto como a mí. Besos.” Ed Sheeran se encuentra actualmente en su gira de estadios por el Reino Unido, la cual llegará al mítico estadio de Wembley entre junio y julio del presente año.

