Eden Muñoz confirmó concierto en Bogotá: hora, fecha, lugar, precios de boletas y más

El cantante de música regional mexicana, recordado por su pasado como la voz de Calibre 50, visitará uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana.

Daniel Guerrero Aldana
14 de enero de 2026 - 04:12 p. m.
Edén Muñoz, de 35 años, también hizo parte de la agrupación Colmillo Norteño, de la que se separó en 2009.
Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO
El cantante mexicano Eden Muñoz confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá como parte de su gira Como en los viejos tiempos, un tour que marca una nueva etapa en su carrera solista y con el que ha venido recorriendo distintos escenarios de Latinoamérica.

Reconocido por haber sido la voz principal de Calibre 50 durante varios años, Eden se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del regional mexicano contemporáneo. Canciones como Chale, La nena, Me hace tanto bien y Abcdario hacen parte de un repertorio que ha sabido expandirse hacia otros sonidos sin perder sus raíces.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Eden Muñoz en Bogotá?

El evento se realizará el viernes 2 de mayo de 2026, una fecha clave dentro de su gira Como en los viejos tiempos, con la que el artista viene explorando distintas influencias musicales que han marcado su trayectoria personal y profesional.

La presentación tendrá lugar en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana, donde el artista se presentará por primera vez desde que inició formalmente su carrera como solista.

El show promete un recorrido por sus éxitos más recientes, así como por canciones que han sido fundamentales en su historia musical, en una propuesta que combina regional mexicano con otros géneros latinos y una puesta en escena pensada para conectar con públicos de distintas generaciones.

Precios de boletas y fechas de venta para el concierto de Eden Muñoz en Bogotá

Las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta y se venderán en dos etapas. La preventa Movistar comenzará el 14 de enero a las 12:00 del mediodía, mientras que la venta general iniciará el 16 de enero a la misma hora, o antes en caso de que se agoten las boletas de preventa.

Estos son los precios de las boletas, según la ubicación:

Primer piso

  • Tribuna Fan Sur: $490.000
  • Palcos Diamante: $6.500.000
  • Palcos Oro: $5.700.000
  • Palcos Platino: $3.800.000

Segundo piso

  • Localidades 201 – 219: $280.000
  • Localidades 202 – 205 / 215 – 218: $280.000
  • Localidades 206 – 207 / 213 – 214: $200.000
  • Localidades 208 – 212: $180.000

Según la organización, los palcos tienen capacidad para 10 personas, los precios no incluyen servicio y el valor de las boletas se mantendrá fijo durante las etapas de venta. Además, el evento contará con zona libre de alcohol.

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com

