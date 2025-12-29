El argentino Milo J confirmó concierto en Bogotá para 2026: dónde, cuándo y más

Milo J se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la nueva ola del rap argentino. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

El artista argentino Milo J anunció recientemente las primeras fechas de su gira mundial La vida era más corta, un tour que marca una nueva etapa en su carrera y con el que recorrerá distintos países. Dentro de ese itinerario, el músico confirmó a Bogotá como la única parada en Colombia, noticia que generó expectativa entre sus seguidores en el país.

Se trata de la primera vuelta de un tour internacional con el que Camilo Joaquín Villarruel (nombre de pila) lleva su propuesta musical a nuevos escenarios, tras consolidarse como una de las voces más representativas de la nueva generación de la música urbana en Argentina.

¿Dónde y cuándo se presenta Milo J en Bogotá?

El concierto está programado para el 19 de abril y se llevará a cabo en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital para espectáculos de gran formato. Será una presentación única en el país, lo que aumenta el interés entre sus fanáticos.

Hasta el momento, la organización del evento no ha revelado información sobre la boletería, fechas de inicio de ventas ni precios de las entradas. Tampoco se han anunciado preventas ni beneficios exclusivos para ciertos medios de pago.

Lo que sí está confirmado es que el show hace parte de la gira La vida era más corta, por lo que se espera un recorrido por las canciones más representativas de su discografía.

Se recomienda a los seguidores estar atentos a los canales oficiales del artista y del Movistar Arena, donde se publicarán las novedades relacionadas con la venta de entradas y demás detalles logísticos.

¿Quién es Milo J?

Nació hace 19 años en Morón, Argentina, y comenzó a ganar notoriedad en la escena musical a partir de 2021, cuando sus primeras canciones empezaron a circular con fuerza en plataformas digitales.

Entre sus temas más conocidos se encuentran Rara vez, Niño, M.A.I, Gil y Bajo de la piel, canciones que le permitieron ampliar su audiencia y posicionarse dentro del panorama urbano latino. Además, ha trabajado junto a productores y artistas reconocidos como Bizarrap, con quien lanzó la BZRP Music Session #57.

En su carrera también figuran nominaciones y premios en la industria musical argentina, incluidos su reconocimiento en los Premios Gardel como ‘Nuevo artista’ por su álbum 111, lo que lo convirtió en uno de los artistas más jóvenes en recibir este tipo de distinciones.

Con su concierto en Bogotá, así como en otras importantes ciudades de la región, Milo J reafirma su vínculo con el público latinoamericano y consolida su presencia en escenarios internacionales.

