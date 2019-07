El Ballet Folclórico de Corea llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Redacción música

La compañía 'Pequeños Ángeles' ha representado a la cultura coreana ante el mundo. Sus integrantes son conocidos también como “Ángeles de paz” y “embajadores de buena voluntad”. Únicas funciones: viernes 5 de julio, 8 p.m.; sábado 6 de julio, 5 p.m. y domingo 6 de julio, 11:00 a.m.

Pequeños Ángeles está conformada por 35 jóvenes artistas, entre los 8 y los 15 años de edad, quienes a través de la música y de la danza recrean el folclor y las leyendas coreanas. Muchas de las canciones y danzas que componen el repertorio de la compañía tienen cerca de 2.000 años.

Durante los últimos 57 años, la compañía Pequeños Ángeles ha representado a la cultura coreana ante el mundo. Como resultado de su labor, sus integrantes son conocidos también como “ángeles de paz” y “embajadores de buena voluntad” en numerosas naciones alrededor del mundo. Ha recibido reconocimientos y premios por parte del gobierno de Corea en cuatro ocasiones. Esta compañía folclórica de niños es única en su tipo, y defiende la niñez como un símbolo de paz ante el mundo.



La compañía ha sido descrita por The New York Times como “... una compañía fenomenal”, mientras que el periódico Evening Standard de Londres expresó que Los Pequeños Ángeles son “... tan brillantes que es difícil creer que la edad promedio es de diez años”.

Julia H. Moon, Directora General de Universal Ballet en Corea del Sur, habló con El Espectador sobre la creación de la compañía "Pequeños Ángles" y la importancia que tiene para ella el folclor coreano.

¿Cómo se creó la compañía Pequeños Ángeles, Ballet Folclórico de Corea? ¿Cuál es su objetivo?

La compañía Pequeños Ángeles se creó poco después de la Guerra de Corea, en 1962, por parte del reverendo y doctor Sun Myung Moon y de su esposa la doctora Hak Ja Han Moon. En esa época Corea era desconocida alrededor del mundo, y lo poco que sabía la gente sobre este país estaba relacionado con la guerra, la pobreza, los huérfanos y la ayuda humanitaria que necesitaba. Los fundadores de esta compañía crearon una tropa artística de niños que bailan y cantan como una manera de mostrar al mundo la riqueza del legado coreano, así como para promover la paz y la fraternidad de todos los pueblos a partir del arte.

¿Cómo contribuye la compañía a promover el folclor y la cultura coreanos?

Durante los últimos 57 años la compañía Pequeños Ángeles se ha presentado en 57 países en funciones que están destinadas al público general así como a jefes de Estado, incluídos los ex presidentes de Estados Unidos Dwight Eisenhower, Richard Nixon y Barack Obama, el ex presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, la reina Isabel II de Inglaterra, el Emperador de Japón e Indira Ghandi, convirtiendo al ensamle en un embajador de paz de Corea ante el mundo. En 2010, al conmemorar el 60º aniversario de la Guerra de Corea, el doctor y la doctora Moon consiguieron que la compañía se presentara en 16 naciones que apoyaron con tropas durante la guerra y a los seis países que contribuyeron con ayuda humanitaria. Entre 2010 y 2013 la compañía estuvo de gira en 22 países para agradecer a los veteranos de guerra y sus familias y para dejar en claro que su compromiso y el sacrificio realizado en nombre de Corea no ha sido olvidado.

¿Qué danzas van a presentar?

Los espectadores podrán disfrutar de una gran variedad de danzas que incluye danzas de la corte de la época de la monarquía en Corea, danzas campesinas y rurales que celebran la cosecha de otoño, la danza de la ceremonia tradicional del matrimonio, bailes tradicionales con máscaras y apasionantes danzas al ritmo de percusión coreana. ¡Prefiero no hablar más al respecto para no dañar la sorpresa!

¿Cómo selecciona la compañía a sus bailarines? ¿Nos hablaría un poco sobre su rutina?

Como todos los años los miembros de mayor edad del grupo se gradúan y pasan a bachillerato, realizamos audiciones anuales en primavera, al comienzo del año escolar. La compañía Pequeños Ángeles practica danza y canto durante dos horas todos los días. En el primer año aprenden las nociones básicas de danza y canto coreano tradicional y en el segundo año practican las danzas que hacen parte del repertorio. Los chicos deben entrenarse durante dos años antes de poder presentarse en escenario con la compañía. Durante el primer año de entrenamiento también reciben clases de inglés.