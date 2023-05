El Charrito Negro, cruzando fronteras con su música

La primera gira internacional que realiza El Charrito Negro luego de la pandemia se inició recientemente en Chile. Foto: Cortesía

¿Qué lugares visitará en su gira por Estados Unidos y Europa?

Estuve hace poco en algunos lugares de Estados Unidos y Chile, me fue muy bien. Esta vez iré por primera vez a Los Ángeles y también estaré en Nueva Jersey, Nueva York y Orlando. Después estaremos con Arelys Henao en algunos países de Europa, llevando nuestra música a todos los rincones. Hace poco lancé una canción para el sello Codiscos llamada “El primer día”. Este sencillo es de una de las bandas más importantes de México llamada El Recodo, y antes de eso también grabé un sencillo llamado “Si no es contigo”. Yo como artista no paro de trabajar, soy muy inquieto y todo el tiempo me gusta estar haciendo cosas, es por eso que este sábado voy a estar en Mezcal, un lugar donde se han presentado varios artistas importantes y allí estaremos con toda mi agrupación despidiéndonos del país por unos días.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, ¿cómo recibe la gente de otros lugares la música popular?

Siento que gracias a la evolución que ha tenido la industria, toda la música tiene la oportunidad de viajar por el mundo a la velocidad de la luz. Hay gente a la que le gusta la música popular pero no la conocía; de hecho, tengo unos amigos en Israel que me están invitando porque allá hay mucho latino, y conocen esta música más que yo mismo. Eso me causa gracia de buena manera, me parece muy interesante. También nos están programando dos presentaciones en Brasil, y todo eso es gracias a la evolución musical de los últimos años.

La música popular llega cada vez más a la juventud, ¿por qué cree que se dio ese acercamiento?

Yo me sorprendo de ver jóvenes bolivianos, ecuatorianos, peruanos, puertorriqueños cantando canciones de un género que antes era tan alejado de la juventud. El recorrido ha sido muy importante, pero, como lo dije antes, creo que el internet ha unido a todo el mundo, y ese acercamiento tan profundo de la música popular hacia las juventudes también es gracias a los artistas nuevos que se han arriesgado a innovar la música popular.

¿Existe alguna diferencia entre el público norteamericano y el europeo?

Sí y no. Para ellos es importante que un artista lejano llegue hasta su territorio a cantar, pasa mucho en España, por ejemplo, que antes era tan alejada de nuestra música, pero ahora les gusta mucho el reguetón, la salsa e incluso la música popular.

¿Por qué quiso hacer su despedida en Mezcal?

Porque es un sitio muy exclusivo, allá estaré este sábado cantando todos los éxitos que a la gente le encantan. Será un buen concierto con una buena agrupación original, y lo digo porque siempre que nos presentamos en vivo la gente piensa que estamos doblando, y no es así, tenemos la capacidad de sonar igual en vivo que en el estudio y eso es algo muy valioso.

Ya usted lo había mencionado al principio, pero quiero que nos cuente más sobre su sencillo “El primer día”, ¿cómo nació esta canción?

Esta canción la escogió Codiscos porque les pareció muy bonita. La banda regional mexicana está entrando muy fuerte a nuestro país, así que lo que hicimos con mi equipo fue amoldarlo a nuestro estilo y convertirlo en un gran éxito. Nos ha ido muy bien con este tipo de canciones, recordemos que “Pero te vas a arrepentir” es de Marco Antonio Solís; “Con la tierra encima”, “Un golpe más”... son todos temas mexicanos. Me gusta retomar canciones y hacerlas a mi estilo.

Usted, que ha sido uno de los pioneros de la música popular, ¿cómo percibe la evolución del género a lo largo de los años?

Hay cambios muy grandes, cuando nació la tripleta del despecho con Darío Gómez, Luis Alberto Posada y yo, recorrimos un montón de lugares, pisamos miles de escenarios juntos, pero con el tiempo empezó a surgir la nueva ola y otros artistas empezaron a hacer música. Este género sigue ascendiendo todos los días llegando a nuevos públicos.

La tripleta del despecho es la base de muchos artistas jóvenes que han compartido tarima con usted, ¿cómo es su relación con ellos?

Muy buena, son excelentes cantantes. Muchos están regrabando nuestras canciones y eso me parece maravilloso, porque significa que hicimos cosas muy buenas. Son muchas canciones que se están cantando ahora, siento mucha alegría de ver que este género está cada vez más vigente.

Antes la forma de hacer música era muy diferente, ¿cómo se acopló a este cambio tecnológico?

Uno tiene que adaptarse a todo lo que va llegando. Vengo de grabar LP, luego CD, memorias, plataformas, etc. Debemos seguir adelante, porque el mundo no para y seguramente la industria musical va a seguir evolucionando bastante.