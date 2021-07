El DJ Alok une fuerzas con el ganador del Grammy John Legend en “In my mind”

Como una supernova estelar dentro de la música dance y el pop con miles de millones de artistas a su nombre, la estrella brasileña Alok ha recorrido su camino con colaboraciones junto a grandes nombres de la industria.

Desde The Rolling Stones y Zara Larsson hasta Jason Derulo y Tove Lo y más, además de tener el título del segundo mayor seguimiento de Instagram de cualquier artista electrónico a nivel mundial con más de 25 millones de fanáticos y 20 millones de oyentes mensuales, lo que lo convierte en el artista brasileño más escuchado en el mundo; ahora se une con el cantautor multiplatino John Legend en “In My Mind”.

Alok & John Legend - In My Mind (Official Lyric Video)

Fuerte candidata para ser la colaboración del año, los elogios de John Legend también son impresionantes gracias a 12 premios Grammy, fue el primer hombre afroamericano en haber ganado los cuatro principales premios del entretenimiento estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), ya que éxitos como “All Of Me” y “Ordinary People” lo han convertido en un nombre familiar en todo el mundo.

Ahora, uniéndose con el actual poseedor de la posición número 5 en la encuesta de DJ de DJ Mag Top 100 que tiene Alok, en “In My Mind” el dúo de unión ha creado una coalición de combustión lenta que muestra la famosa y sensual voz de John, alistando en tonal, melodías espaciosas que son puntuadas por rasgueos de guitarra.

A medida que la letra de “If I close my eyes / I got you In my mind” allana el camino hacia un ascenso a la grandeza, “In My Mind” se inclina hacia el sonido característico de Alok, más profundo en la producción, creando un telón de fondo deslumbrante para la voz de John. destreza para brillar, alegre pero también emotiva en su entrega.

Hablando sobre la colaboración, Alok dijo: “Unir el sonido de mi estudio con artistas increíbles y vocalistas extraordinarios como John es una de mis formas favoritas de crear magia en el estudio y, como John es uno de los artistas más grandes del milenio, proporcionar la producción ¡Porque su voz conmovedora fue algo que disfruté tanto! Soy un gran admirador de su trabajo y no puedo esperar a que se lance “In My Mind” este verano “.