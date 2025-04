El fenómeno María Becerra: de artista líder en Latinoamérica a icono de estilo

Tras debutar con su tema 'Dime cómo hago' en 2019, Becerra entró por primera vez en la lista Billboard, un despegue meteórico para la artista, Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

María Becerra no solo se ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop urbano latino, también es en un referente de autenticidad. En un momento donde seguir las tendencias puede parecer la norma, la cantante argentina revindica la identidad propia y la intuición como brújula creativa.

Han pasado diez años desde que María Becerra (Quilmes, Argentina 2000) iniciara su andadura en Youtube creando contenido de entretenimiento. Un puente que llevó a la artista a ganar varios premios por su trabajo, a convertirse en una de las 'youtubers' más influyentes del momento y también a la que hoy es su principal ocupación, la música.

Tras debutar con su tema 'Dime cómo hago' en 2019, Becerra entró por primera vez en la lista Billboard, un despegue meteórico para la artista, que además de ser un referente en el terreno musical de corte urbano, es también un icono de estilo por su reconocible identidad a la hora de vestir.

"Pienso que es una impronta acertada la de no siempre seguir las tendencias; tener un estilo propio es siempre lo mejor que se puede hacer; seguir tu intuición, lo que tu cabeza te dice. Así nacen las propuestas diferentes y la identidad propia", afirma en una entrevista a EFE, la protagonista de la firma de calzado Xti Shoes con el lema 'Tu propio código'.

Una propuesta musical y estética

Becerra es consciente de que, más allá del sonido, la imagen también comunica. "Creo que es esencial para una artista tener una imagen y representar algo. En líneas generales, en la vida, es hermoso ser la bandera de algo, tener ideales, gusto y algo que la gente vea y sepa identificar con uno", sostiene.

Esta conciencia estética ha sido parte de su sello desde que irrumpió en la escena musical con una mezcla de pop, reguetón, rap y R&B siempre acompañada por una presencia visual contundente y coherente.

A sus 24 años, se define como "muy cambiante" e "impulsiva". "Me aburro rápido de las cosas", reconoce.

Sin embargo, hay elementos que se mantienen como constantes en su estilo personal: "Hay bases que nunca se fueron, la ropa ancha y urbana, pero siempre fusionadas con tacones, cosas más elegantes… aunque eso ha variado a lo largo del tiempo, explica.

Ese equilibrio entre lo urbano y lo sofisticado, lo espontáneo y lo pensado, se refleja también en su manera de gestionar su presencia en redes sociales. Aunque cuenta con un responsable para gestionarlas, Becerra mantiene el control creativo: "Me gusta mucho llevar las ideas, que la gran mayoría sale de mi cabeza".

"Cuando una idea no es tuya, se nota. Mi equipo me ayuda a desarrollarlas y que puedan ser realizables", explica sobre esta faceta, que compagina en paralelo con sus proyectos musicales.

Desvela que está trabajando en un proyecto musical en el que no solo participa ella, también “un alter ego que he creado y creo que va a sorprender”.

“Hubo un tiempo en el que me odié a mí misma”

“El mayor desafío que tuve en mi carrera musical, y que es algo que sigo teniendo todos los días, yo creo que es lidiar con esto que es el síndrome del impostor. Con no creerte lo que te dicen, me pasa demasiado. Lees hate (odio), te cruzas con hate constantemente. Hay momentos buenos y malos de los que la gente se apega mucho y critica demasiado. Tuve que entender que mis errores, diferente al resto de las personas, son públicos. No es como alguien que comete un error y queda de las puertas de su casa para adentro y a lo sumo se entera la vecina. Mis errores los sabe todo el mundo, aunque yo no quiera. Al principio me costó demasiado y me creía todo lo que me decían, creía que no merecía lo que tenía, que no tenía que dedicarme a esto, que era mala y me empiezo a odiar un poco a mí misma. Hoy en día por suerte es algo que dejé mucho de lado, trato de no involucrarme en las redes sociales y eso fue lo que más trabajo me ha llevado”, dijo la cantante en entrevista para El Espectador.