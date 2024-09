El Festival Estéreo Picnic 2025 anuncia el line Up por días

La preventa exclusiva de entradas comienza el jueves 19 de septiembre y la venta general inicia el lunes 23 de septiembre. Foto: El Espectador - José Vargas

El Festival Estéreo Picnic regresa al Parque Simón Bolívar por segundo año consecutivo, prometiendo un evento inolvidable del 27 al 30 de marzo en el corazón de Bogotá. Se anunció el line up por días que hará “sentir vivos” a los asistentes.

¡Qué momento para estar vivos! Los mejores 4 días del año están por venir al corazón de Bogotá. ❤️‍🔥❤️‍🔥



🎟️ Entradas para clientes de @experienciasaval a partir del 19 de septiembre a las 10AM en https://t.co/oLofKjCo3q



🎟️ Entradas para público general a partir del 23 de… pic.twitter.com/IArLYaAp6F — ¡Así se siente estar vivos! (@Festereopicnic_) September 18, 2024

El jueves 27 de marzo, el festival abrirá sus puertas con grandes íconos. La voz de Shawn Mendes y la leyenda Alanis Morissette encabezarán la jornada, acompañados por Foster The People y los exponentes de la electrónica, Zedd y Kavinsky. También tendrá la presencia de artistas emergentes como Benson Boone y Tate McRae, además de bandas como Artemas, Arde Bogotá, The Marías y Clubz.

El viernes 28 será un día de debuts esperados, con Justin Timberlake celebrando el adolescente interior y Tool, “dioses del rock progresivo”, finalmente en el escenario. La jornada incluirá reencuentros con Incubus, Parcels, Danny Ocean y The Hives. Entre los artistas nacionales están Gabriela Ponce, Juliana y Yo no la tengo.

El sábado 29, se encontrarán con The Black Keys, la única leyenda indie que faltaba en el país. También estará Justice y la energía de Charlotte de Witte, St. Vincent y Naty Peluso. Artistas colombianos como Galy Galiano, Kapo, LosPetitFellas, Funk Tribu y Las Mijas estarán presentes, representando el pasado, presente y futuro de nuestra música.

El festival culminará el domingo 30 de marzo con la multipremiada cantautora Olivia Rodrigo. Llegarán las melodías de Rüfüs de Sol, Empire of the Sun y las sentidas canciones de Mon Laferte. Además, Fontaines D.C, Caribou, Ela Minus, Pirlo y Girl in Red se sumarán a la celebración.

¡Mañana a las 10 AM sale el cartel por días! ¿Están listxs? ✨



Ana María Vásquez, gerente de Marketing e Innovación de Diageo Colombia, destacó la importancia para Johnnie Walker de ser el aliado principal de FEP por tercer año consecutivo: “Tendremos experiencias icónicas con escenarios especiales alineados con el propósito de celebrar el progreso colectivo y conectar con la mente y el corazón de todos los asistentes”.

La preventa exclusiva de entradas comienza el jueves 19 de septiembre a las 10 AM para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas). La venta general inicia el lunes 23 de septiembre a las 9 AM. Las boletas están disponibles en www.eticket.co.