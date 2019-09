El festival Knotfest Colombia 2019 trae de vuelta a Slipknot

Miles de personas se unieron al primer rito de Knotfest Colombia el año pasado en la edición debut de un Festival que cambiaría para siempre la escena de los sonidos fuertes en Sudamérica. Este año, en su segunda salida, Knotfest Colombia presenta el cartel de artistas que harán parte de esta edición: Slipknot, W.A.S.P, Behemoth, Accept, Testament, Saxon, Stratovarious, Unleashed, A.N.I.M.A.L., Carnifex, Perpetual Warfare, Koyi K Utho, Aire Como Plomo y más.

Este año, los dueños del circo nos honrarán con su presencia: Slipknot será anfitrión oficial de Knotfest Colombia 2019 y en un momento cumbre de su carrera visitarán Bogotá por tercera vez. La banda de rock más arrasadora del año llega con un disco número uno en el Billboard 200 y los Charts de Reino Unido, We Are Not Your Kind.



Por su lado, Behemoth volverá al país para ofrecernos un viaje profano a la estética oscura del performance más crudo del black y el death metal. Nergal, Inferno, Orion y Seth han formado una de las bandas más extremas de Europa con una discografía que inició en 1995 con Sventevith, tuvo varias obras excepcionales que incluyen a Evangelion, logró una explosión comercial con The Satanist y culmina con su reciente I Loved You at Your Darkest.



Las décadas de legado metalero seguirán repasándose y cabeceándose en Knotfest Colombia, con el sonido de dos bandas californianas insignes: Testament y su thrash metal legendario y el esperado debut en Colombia de un clásico de Los Ángeles, W.A.S.P. Chuck Billy y compañía nos ofrecieron su último álbum en 2016 con Brotherhood of the Snake y preparan lo que será su treceavo trabajo discográfico, su visita será un reconfortante encuentro con una Bogotá que aman. Ahora, el estreno de Blackie Lawless y W.A.S.P. en Colombia en el marco del Knotfest marcará la historia de la escena metalera con un show apoteósico que finalmente saldará una deuda con los fanáticos del heavy metal.

Accept vendrá al Knotfest Colombia para desatar algunos de los himnos del heavy metal más coreados de los últimos 30 años como “Fast as a Shark”, “Metal Heart” y, claro, “Balls to the Wall”. Wolf Hoffmann y compañía darán un espectáculo estridente en un recorrido furioso por sus 15 álbumes de estudio. Otro clásico del heavy será Saxon. La banda inglesa liderada por Biff Byford lleva más de cuatro décadas regalando algunos de los riffs más intensos y gloriosos, su influencia ha sido fundamental en el surgimiento de leyendas como Metallica, King Diamond, Helloween y tantos más. Para cerrar este plato de clásicos, Knotfest Colombia traerá una de las bandas favoritas del país: Stratovarious. El power metal de la banda finlandesa rugirá en el Hipódromo Los Andes junto a las voces de sus miles de fanáticos para celebrar joyas de una discografía llena de melodías célebres y veloces. 2013 fue su última visita a Bogotá, el reencuentro será maravilloso.





Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar. Cinco palabras reverenciadas en la escena metalera latinoamericana. El nombre de una banda que le dio a los sonidos fuertes un groove y una referencia regional. Andrés Giménez, Titu Lapolla y Marcelo Castro tocarán por primera vez en Knotfest y qué mejor que en su versión sudamericana en la capital metalera del continente: Bogotá. Para representar las multiples caras del death metal estarán dos grandes invitados, la leyenda sueca Unleashed y los nuevos pesos pesados del deathcore norteamericano Carnifex. La primera traerá la oscuridad total al Hipódromo Los Andes con su death metal reverencial desplegada en trece discos de estudio y una última placa desalmada, The Hunt for White Christ. Por su lado, la banda californiana ofrecerá un repertorio contemporáneo con uno de los sonidos más extremos del metal y con dos sorpresas bajo el brazo, el nuevo sencillo “No Light Shall Save Us” y "World War X".

Perpetual Warfare se ha convertido en una de las bandas colombianas con mayor proyección de la escena en el planeta y su debut en Knotfest Colombia será la celebración de su llegada a uno de los templos del metal: Nuclear Blast Records. Junto al cuarteto bogotano disfrutaremos de una contundente cuota colombiana con Koyi K Utho, Reencarnación, Arzen, Aire Como Plomo, Random Revenge, Poker y Gutgrinder.







Desde este momento se abre la Preventa para clientes de los Bancos Aval en www.entradasamarillas.com (tarjeta de crédito AVAL únicamente) o en sus puntos físicos en Bogotá (tarjeta de crédito y tarjeta débito AVAL) hasta el próximo 5 de septiembre a las 9:00am. La venta al público general se abrirá dicho jueves en www.entradasamarillas.com (tarjeta de crédito y PSE) o en sus puntos físicos en Bogotá (tarjeta de crédito, tarjeta débito y efectivo).