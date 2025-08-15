El fin de Megadeth: la banda anuncia su retiro absoluto de la música y los escenarios

Dirk Verbeuren, David Ellefson, Dave Mustaine y Kiko Loureiro, integrantes de Megadeth. Foto: Cortesía

Tras cuatro décadas marcando la historia del metal, Megadeth anunció que pondrá fin a su carrera con el lanzamiento de su próximo álbum, el cual será el último de su trayectoria. La banda también confirmó una gira final en 2026, que servirá como despedida definitiva de los escenarios y de la música.

Formada en 1983 por Dave Mustaine, tras su salida de Metallica, la agrupación se convirtió en uno de los pilares del thrash metal a nivel mundial, con discos emblemáticos como Rust in Peace y Countdown to Extinction. Su sonido potente y sus letras cargadas de crítica social e introspección los consolidaron como una referencia obligada del género.

Así será la despedida de Megadeth

El anuncio llegó de una manera tan inesperada como simbólica: a través de un video publicado en sus redes sociales, Megadeth presentó por primera vez en su historia a su icónica mascota, Vic Rattlehead, “hablando” para confirmar que el final de la banda está cerca. Recreado mediante inteligencia artificial, el personaje envió un mensaje solemne en el que adelantó que el próximo álbum será el último y que en 2026 emprenderán una gira mundial de despedida.

En su discurso, Vic rompió lo que llamó “cuatro décadas de silencio” para resumir el momento que vive la agrupación. “Cuarenta años de metal forjado en acero que terminan en fuego. Cuando surja el nuevo mundo, la gira mundial de despedida. Manténganse fuertes, permanezcan atentos y nos vemos en las primeras filas”, expresó, dirigiéndose a los seguidores más fieles, conocidos como la Cyber Army.

El uso de inteligencia artificial para dar vida a la voz de Vic generó opiniones divididas entre los fanáticos, algo sobre lo que Dave Mustaine también se pronunció. En declaraciones recogidas por Variety, el líder de Megadeth explicó que, a diferencia de muchos músicos que se ven obligados a retirarse de forma abrupta, él quería anunciarlo en sus propios términos. “He viajado por el mundo y he ganado millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, afirmó.

Mustaine agregó que este adiós busca ser una celebración y no un motivo de tristeza. “Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros y vengan a celebrar conmigo estos próximos años”, señaló.

Fundada en 1983 tras la salida de Dave Mustaine de Metallica, Megadeth ha sido un pilar del thrash metal junto a bandas como Slayer, Anthrax y los propios Metallica. Con discos emblemáticos como Peace Sells… but Who’s Buying?, Rust in Peace y Countdown to Extinction, la agrupación dejó una huella profunda en la música pesada.

El nuevo álbum, cuyo título y fecha exacta aún no se conocen, está previsto para inicios de 2026 y marcará el cierre de una de las trayectorias más influyentes del género.

