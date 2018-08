El hermano de Ariana Grande será el 'gay de honor' de su boda

BANG Showbiz

Frankie Grande no solo aprueba el compromiso matrimonial de su hermana con el cómico de 'SNL', sino que también espera jugar un papel muy significativo en la ceremonia.

El hermano mayor de la cantante Ariana Grande, Frankie Grande, quien también asistió ayer lunes a la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards que dejó a la artista a las puertas de coronarse como la gran estrella del pop de la temporada -perdió en la categoría de Vídeo del Año ante su rival y amiga Camila Cabello-, se encuentra tan emocionado e ilusionado ante el compromiso matrimonial de la intérprete y el cómico Pete Davidson, que no ha tardado en dar públicamente el visto bueno a su futuro cuñado y, por si eso no fuera suficiente, revelar el título extraoficial que le ha sido concedido de cara a la futura ceremonia. (Le puede interesar: Ariana Grande y Shawn Mendes actuarán en los premios MTV)





"Por supuesto que apruebo lo que se disponen a hacer. Mientras mi hermana sea feliz, y créeme que lo es, yo siempre aprobaré todo lo que haga. Y yo estoy muy entusiasmado ante la maravillosa celebración que vamos a tener, y también ante el hecho de que voy a formar parte de ella", afirmó el concursante de la edición estadounidense de 'Gran Hermano' al portal de noticias Entertainment Tonight, antes de confirmar que formará parte del equipo de 'damas de honor' de la novia. (Le puede interesar: El novio de Ariana Grande cierra su Instagram)



"Claro que voy a ser parte de las damas de honor, pero todavía no hemos preparado nada al respecto. Creo que mi función será la de ejercer de 'gay de honor' en la boda", bromeò.



Y para dejar constancia de la estrecha relación que mantiene con el humorista y actor de 'Saturday Night Live', Frankie no ha dudado en aclarar que los sentimientos que le embargan ante la idea de ver a la pareja sellando su historia de amor no solo van ligados a su vínculo fraternal con Ariana, sino al cariño que le profesa al extrovertido Pete Davidson.



"Estoy muy emocionado por Ariana y por Pete. La vamos a pasar genial, va a ser increíble", concluyò.