El jazz y la música andina se unen con Palos y Cuerdas y Paquito De Rivera

El músico cubano Paquito De Rivera, una de las leyendas vivas del jazz, se unirá al trío colombiano Palos y Cuerdas en un recital mágico: al tiple, la bandola y la guitarra se suma ahora el clarinete de Paquito en unos arreglos delicados e imaginativos. Composiciones de los hermanos Saboya (integrantes de Palos y Cuerdas) y del propio Paquito se entremezclarán con arreglos de piezas tradicionales de Colombia, Brasil y Cuba.

El concierto hará parte de la Franja de Músicas del Mundo que presenta el Teatro Colsubsidio. Será el próximo domingo 17 de septiembre a las 4 de la tarde.

La historia del encuentro entre el músico cubano y los hermanos Saboya se remonta a unos cinco años. Paquito De Rivera escuchó los discos del Trío Palos y Cuerdas y les manifestó su interés en hacer un trabajo juntos. Finalmente, el año pasado, pudieron reunirse en la ciudad de New Jersey. Compartieron un café colombiano e intercambiaron ideas para explorar de manera original el repertorio colombiano, incluyendo géneros como el pasillo.

De ahí salen las piezas que escucharemos en el concierto. El repertorio es casi enteramente nuevo, incluye composiciones propias y también un par de piezas escritas por el brasileño Yamandu Costa: una dedicada al cubano, llamada “Choro para Paquito” y otra dedicada al trío colombiano, llamada “Amigos Saboya”.

Días después del concierto, los cuatro músicos se reunirán a puerta cerrada en el teatro para grabar un disco con todas estas composiciones. El proyecto discográfico cuenta también con la producción de Colsubsidio y verá la luz el próximo año.

Lucas Saboya, tiplista del grupo, opina acerca de este encuentro: “Yo creo que va a ser un momento histórico por la figura de Paquito. A él lo encasillan en el jazz pero, al igual que nosotros, tiene en la mente un chip de música de cámara”.

Por su parte, Paquito De Rivera ha dicho: “Hace muchos años que quiero hacer música con Palos y Cuerdas. Los hermanos Saboya son maravillosos. Vamos a tocar una cantidad de cosas que yo no he tocado nunca y que he soñado tocar con ellos”.