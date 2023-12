“El León”, el álbum que resucitó a Los Fabulosos Cadillacs

Salsa, cuarteto, calipso, el reggae, ska... todo en un mismo compilado de canciones. Tantos ritmos invaluables creados por una banda que ya tenía una gran historia detrás, pero que sin duda, renació después de “El León”. Foto: EFE/Secretaría de Cultura - Secretaría de Cultura

Tres décadas después de su estreno, “El león” sigue siendo para la historia del rock latinoamericano una pieza invaluable, un tesoro que reveló la magia de canciones como “Carnaval toda la Vida”, “Gitana” y “Siguiendo la luna”. Es el 21 álbum más importante en la historia del rock argentino según Rolling Stone, y aunque no haya sido el más vendido, fue allí donde los Cadillacs le mostraron al mundo de qué están hechos.

“El León”

Salsa, cuarteto, calipso, el reggae, ska... todo en un mismo compilado de canciones. Tantos ritmos invaluables creados por una banda que ya tenía una gran historia detrás, pero que sin duda, renació después de “El León”. La fabulosa historia comenzó con Mario Siperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo en el 84, pero debutaron dos años después con " Bares y fondas”, su primer disco.

A finales de los 80 Los Cadillacs ya eran reconocidos en Argentina y parte de Latinoamérica, con éxitos como “Yo te avisé!!!” con la participación de Andrés Calamaro... ya el gripo iba conociendo lo que era la fama, pero el éxito rotundo llegó con “El León”, y por supuesto, con “Matador”.

“A nosotros en el 92 nos empieza a ir mejor en Estados Unidos. Habíamos acertado el camino, pero no teníamos buenas ventas y en Sony nos odiaban”, dice Sergio Rotman en entrevista con Rolling Stone. “Después de ‘Matador’ tenemos una reunión con Alberto Caldeiro y otro delincuente, el segundo, un nombre que borré de mi memoria, por suerte. Le decimos que tenemos dos canciones, una que se llama ‘Quinto centenario’ y otra que es ‘Matador’. Les proponemos que queremos grabar en EE.UU.. Los de Sony nos dicen: ‘No vendieron ni 12.000 copias de El León, no va a pasar”.

Es curioso lo que pasó con este álbum, que les dio renombre por la fuerza no solo de los sonidos, sino de las letras, porque si algo ha caracterizado a los Cadillacs es a forma en la que utilizan sus canciones para hablar de situaciones cotidianas, violentas, políticas... de cómo el continente latinoamericano se ha ido desangrando a través de los años. Por eso, a este gran acierto se unió “Matador”, que aunque haga parte del álbum “Vasos vacíos”, es un himno regional y un grito de libertad para América Latina.

“Descubrí que hay mucho placer en el hecho de no estar de moda. Me encanta ser una banda que no es consumida, toqueteada y manoseada todo el tiempo, hablada, criticada de manera soez y sin pensar. Cuando se llega a ese punto todo el mundo consume sin ningún análisis, sin saber lo que está consumiendo”, dice Vicentico en “El León”, la biografía escrita por Esteban Cavanna.

Este martes 5 de diciembre, los colombianos podremos presenciar una vez más la magnificencia de todos los éxitos que nos dejó este álbum con “El León del Ritmo Tour” en el Movistar Arena de Bogotá. Una noche que nos hará recordar por qué Los Fabulosos Cadillacs están más vivos que nunca.

Una historia fabulosa

Es así como a nivel global, los dueños de “Matador”, “Siguiendo la luna” y Mal Bicho, Los Fabulosos Cadillacs emprendieron un camino de altibajos, que paulatinamente se fue convirtiendo en la cima de su carrera musical. En su trayectoria, han sido merecedores de al menos 11 nominaciones a premios de gran escala, de los cuales, han sido ganadores de seis, incluyendo un premio Grammy como mejor interpretación de rock y música alternativa, que se llevaron por su exitoso álbum musical, Fabulosos Calavera en 1997.

Además, cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por la revista Al Borde. También su álbum El León está en la posición número 21 del ranking Los 100 mejores discos del rock nacional de la revista Rolling Stone Argentina.

Ya consolidada y más sólida que nunca, un nuevo episodio de cambios llegó entre 2001 y 2002, cuando la banda siguió con una extensa gira de presentaciones para despedirse de su público. Durante años, esto marcó una nueva era para algunos de los integrantes, como Vicentico, el vocalista, que se atrevió a seguir su camino musical individualmente.

Sin embargo, esto no duró mucho. Tras varios intentos de regreso, finalmente en 2008, Los Fabulosos Cadillacs dieron marcha a esta vuelta tan esperada luego de seis años de ausencia arriba de los escenarios. Su anhelado reencuentro fue en grande, ya que se enmarcó en toda una gira internacional con paso en Colombia, Perú, Chile, Puerto Rico, España y Estados Unidos, además de otra presentación en la Argentina, en la ciudad de Córdoba.

Teniendo en cuenta que en marzo de ese año falleció Gerardo “Toto” Rotblat, quien fue percusionista de Los Fabulosos Cadillacs durante 11 años, su regreso se caracterizó con en convertir el luto, en un homenaje constante a su memoria.

Es así como tras varias transformaciones, paso de varios artistas como miembros de la banda y despedidas dolorosas, hoy Los Fabulosos Cadillacs está compuesta por el siempre vocalista, Vicentico, Flavio Cianciarulo, bajista de la banda y uno de los precursores de la banda, Sergio Rotman en el saxo, Mario Siperman en los teclados, Fernando Ricciardi en la batería y Daniel Lozando, en la trompeta.