El mensaje que le envío Paul McCartney a los mexicanos

AFP

El músico británico, Paul McCartney se sumó a los mensajes solidarios a los mexicanos tras los terremotos que sacudieron al país en septiembre, y en su concierto el sábado en el Estadio Azteca alentó a la nación al grito de "¡Fuerza México!".

En su regreso a Ciudad de México, a cinco años de su última visita, el exBeatle puso en práctica sus conocimientos de español para enviar palabras de ánimo al pueblo mexicano, durante un concierto en el que reunió a 48.300 personas, según cifras de la promotora.

Previo a la interpretación de Maybe I’m amazed, el músico levantó el puño haciendo referencia a la señal que llamaba a la calma en la búsqueda de vidas dentro de las zonas de desastre, después del sismo de magnitud 7,1 que golpeó al centro del país el 19 de septiembre.

"¡Fuerza México!", gritó el veterano rockero, mensaje que repitió en su clásico Let it be provocando el júbilo y la emoción de los miles de asistentes que acudieron al Azteca para ser testigos de la gira mundial "One on One tour".

Semanas antes de su llegada a la capital mexicana, Macca, como le llaman con cariño sus seguidores, manifestó su apoyo al país por los sismos del 7 y 19 de septiembre que dejaron más de 400 muertos y miles de damnificados en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

"Hola, mis amigos mexicanos. Soy Paul McCartney y les deseo lo mejor a todos ustedes y les mando mi cariño y apoyo tras estos tiempos tan difíciles por los que han pasado recientemente", escribió en Twitter.

El cantautor volvió al país después de la inolvidable experiencia que le dejó su presentación del 2012 en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, donde actuó ante unas 200.000 personas, cifra con la que batió su récord de 100.000 reunidas en la Plaza Roja de Moscú en 2003.

La gira "One on One" comenzó en Estados Unidos en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes, reuniendo a más de 1,2 millones de personas.

El repertorio elegido abarca toda su carrera, desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna, además de clásicos de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario.

Unas 40 canciones sonaron durante casi tres horas de concierto, desatando la emoción de las cuatro generaciones que se dieron cita en el recinto sureño.

"México, de verdad se los digo: son los mejores", expresó McCartney visiblemente emocionado.

Tras su paso por México, el británico retomará sus presentaciones el 2 de diciembre en Australia.