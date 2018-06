El padre de Dua Lipa presenta su propio festival en Kosovo

BANG Showbiz

La cantante Dua Lipa ya tiene su propio festival de música. Detrás de esta iniciativa se encuentra la mano de su padre, Dukagjin Lipa, a quien se le ocurrió la idea de crear en su Kosovo natal un nuevo evento musical al que han bautizado como Sunny Hill Festival y cuyo objetivo pasa por promocionar la riqueza cultural de su país.





"Estoy muy orgullosa de mi padre @Dukagjin Lipa, que tuvo una idea y un sueño y ahora está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Me gusta pensar que he heredado la persistencia y la constancia de mis padres, que me han enseñado que puedes conseguir lo que quieras si trabajas duro. La idea de mi padre era crear un festival en Pristina con muchos artistas internacionales y locales que ayudarán a poner Kosovo en el mapa a nivel cultural", anunció Dua en su cuenta de Instagram.



Como era de esperarse, la intérprete de 'New Rules' encabezará la primera edición del festival, que tendrá lugar el próximo mes de agosto en el parque Germia de Pristina y que también contará con la presencia de artistas como Action Bronson, Col3trane y DJ SG Lewis. Ya se pueden comprar las entradas para asistir a una de las tres jornadas de conciertos, que también tienen un componente solidario.



"El 25% de lo recaudado se destinará a la fundación Sunny Hill para ayudar a la juventud de Kosovo en las artes creativas. ¡Estoy muy emocionada porque podré pasarme unos días antes del festival a ayudar las organizaciones benéficas y visitar mi ciudad natal!",dice otra parte del texto publicado en la red social.