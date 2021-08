“El Pin” Ojeda: el timbal de Joe Arroyo

—“Ataca ‘Pin’, ¡ataca!”.

Canta Joe Arroyo antes del solo de timbal en la canción Pa’l bailador. Con este llamado inmortalizó al percusionista que por 25 años y 18 producciones formó parte de su orquesta. El único músico que estuvo desde la primera hasta la última producción de La Verdad de verdad. Esto porque la primera Verdad que organizó Arroyo después de retirarse de Fruko y sus Tesos no duró mucho tiempo. Era una mezcla de músicos de Discos Fuentes y otros que no hicieron nicho, a pesar de haber grabado cinco álbumes, que no fueron los más exitosos de su carrera.

(Le recomendamos: Voces, musas y creadoras: las mujeres que mueven la música en Colombia)

La transición de una orquesta a otra no fue fácil ni rápida. Joe Arroyo dejó a Fruko en el año 81, pero siguió grabando para otras orquestas del sello Fuentes, al tiempo que intentaba conformar su propia agrupación. En 1983, acabado física y económicamente, y después de resucitar de entre los muertos, el cantante se radicó definitivamente en Barranquilla, decidido a montar su orquesta. Se encontró con La Diferencia, la banda de unos pelados que tocaban bailes de caseta y con ellos hizo un trato: cuando se presentaran con él se llamarían La Verdad y cuando no, seguían siendo La Diferencia.

Ricardo "El Pin" Ojeda | Ventana Musical Pacifico y Caribe 28-07-2021

Con La Diferencia (que con él era La Verdad) ganó su primer Congo de Oro en el Festival de Orquestas de Barranquilla en 1984. Después de esto, Arroyo les propuso a los músicos de La Diferencia que se fuera con él y armaran La Verdad de verdad.

Este llamado lo tomaron Emil “el Peso” Galvis, congosero; Efraín Villanueva, bongosero; Charlie “Pla”, percusionista y, por supuesto, “el Pin” Ojeda, timbalero. Pidió luz verde a Fuentes, se fueron para Medellín y grabaron el álbum Me le fugué a la candela (1985), el primero con el que empieza una cadena de éxitos de Joe Arroyo y La Verdad (esta sí la de verdad).

Tumbatecho - Joe Arroyo con La Verdad.

De dónde salió “el Pin”

Su nombre de pila es Ricardo Rafael Ojeda Fontalvo, y le dicen “el Pin” porque era un saludo popular en Barranquilla que se cristalizó en él, gracias en parte al “ataca, Pin” de Arroyo para los solos. Es un hombre que a sus 61 años lleva un timbal en el pecho en vez de corazón. Es de estos personajes que nacen con su destino escrito. Una vez más podemos comprobar que el gen musical existe y se hereda. En este caso por partida doble, pues tanto la familia de su madre como la de su padre traían la música a cuestas.

(Lea también: Fernando Gil y Alci Acosta, juntos en nueva versión de “No renunciaré”)

Su tío Carlos Fontalvo era percusionista; su abuelo, el papá de su mamá, tocaba el acordeón; otros tíos cantaban y tocaban la guitarra y su mamá cantaba; de hecho, tenía montado todo el repertorio de la Sonora Matancera y Los Panchos; una cantante de vieja guardia. Este mismo gen lo heredó David Ricardo Ojeda, el menor de sus tres hijos, que ahora es el cantante de su orquesta: La Nómina del Pin.

Nació en el barrio Boston, de Barranquilla, y es el tercero de siete hermanos. Dice que desde pequeño su juguete favorito era un tambor. Armó grupos en su barrio, en el colegio, donde había música... ahí estaba “el Pin” Ojeda. La primera orquesta donde trabajó como músico profesional fue Alma Latina, de profesores del colegio INEM en la capital del Atlántico. Estuvo con ellos varios años, pero nunca fijo. De allí pasó a la orquesta La Diferencia y luego hizo carrera al lado de Joe Arroyo y La Verdad.

La Nómina del Pin

“El Pin” dice que trabajar al lado de Joe Arroyo era una gozadera, pero también fue inspirador ver en acción a su musa, que se prendía por las noches y no paraba hasta muy entrada la madrugada. Sus músicos por muchos años siguieron este ritmo de trabajo y eso se les quedó. Además de contagiarse de esta condición, al “Pin” se le despertó el bichito de la composición.

(Además: Selena Gómez y Camilo unen sus voces en “999”)

Arroyo le grabó dos temas de su autoría. El primero es Las 20 caras, en el álbum Súper Joe (2007), una cumbia que pegó fuerte en los carnavales; y Deja que te agarre, que tuvo menos éxito.

La 20 Caras - Joe Arroyo

Al “Pin” se le prendió la chispa y empezó a conformar su propio grupo. Con este se reunía y ensayaba, pero tenía claro que su lealtad estaba con La Verdad. En 2005 el trabajo con La Verdad empezó a disminuir, por las condiciones de salud de Joe Arroyo y al “Pin” y su orquesta los empezaron a contratar. Durante mucho tiempo pudo alternar entre sus dos obligaciones, pero hacia 2009 tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida.

Por esos años Arroyo tuvo situaciones patológicas que lo alejaron de los escenarios y estudios de grabación. Luis Ojeda, el mánager, le dijo al periódico El Heraldo que estas situaciones ocasionaron la salida de músicos como Ober López, Víctor “Wachy” Meléndez y, por último, de “el Pin” Ojeda, quien dice que fue la decisión más difícil.

LA PALENQUERA "LA NOMINA DEL PIN" (Video Oficial)

Dejar a su amigo, maestro y compadre fue duro, pero un músico vive del oficio, y había una familia que necesitaba comer.

Maestro, amigo y compadre

La amistad de ambos fue tan fuerte que trascendió el lazo musical. “El Pin” comprendió el aprecio que el maestro le tenía cuando un día lo llamó a la casa Mary Luz Alonso, entonces esposa de Arroyo, y le dijo que fuera a su casa a las 5:00 p.m. Nervioso, sin saber de qué se trataba, Ojeda se presentó y recibió la noticia de que lo eligieron como padrino de “la Tatico”, Eykol Arroyo, la mayor de las hijas de la pareja. Desde ese momento la relación fue más cercana.

(También: Piso 21 sigue de lanzamientos con “Nadie la controla”)

Su salida de La Verdad no supuso una rivalidad entre ambos. A los ocho meses, La Nómina del Pin tuvo la oportunidad de alternar con la orquesta de su compadre en un concierto de Richie Ray y Bobby Cruz en Barranquilla. Recuerda “el Pin” que esa noche su compadre lo abrazó y le dijo: “Compa, la banda le está sonando bacana”.

Los reyes del carnaval

Actualmente La Nómina del Pin es un imperdible en el Carnaval de Barranquilla. Llevan ocho Congos de Oro ganados casi consecutivamente. Su éxito se debe a que sigue una fórmula que no le falló jamás a Joe Arroyo: hacer música para el bailador. “No me complico. Yo pienso es en la gente que está bailando, para que digiera rapidito el arreglo, la melodía, la letra. Eso es lo que pienso para crear un tema”.

Como a todos los músicos, la pandemia lo afectó en gran medida, pues es el último sector en retomar la normalidad. Sin embargo, con la noticia de que habrá Carnaval de Barranquilla 2022, “el Pin” y su Nómina ya están preparando repertorio para romperla en diciembre y Carnaval, como acostumbran. Nos adelantó que están preparando un tema que mezcla lo urbano y la salsa.

*De la Fundación Color de Colombia.