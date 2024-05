El Planetario Distrital renueva su domo a ritmo de The Rolling Stones

Este jueves la agrupación nacional Satisfaction realizará un concierto tributo a los británicos The Rolling Stones. Foto: Angélica Vargas

El emblemático centro astronómico se viene renovando con el propósito de ofrecer al público capitalino una alternativa cultural y de entretenimiento. Su domo, que por varias décadas ha realizado proyecciones de astros, estrellas y cometas crece en dimensiones y calidad.

Ubicado en el centro de la ciudad, el escenario cambia su tradicional distribución circular de las sillas por un espacio en el que ahora se podrán realizarse distintos tipos de montajes. Es así como la experiencia de las proyecciones a gran escala se complementa con shows de bandas en vivo.

El actual sistema de proyección cuenta con un sistema Digistar 7, respaldado por dos potentes proyectores digitales Christine Griffyn 4K32-RGB con resolución 4K. A su vez el domo pasó de albergar 375 personas a recibir hasta 700 personas.

Este jueves, por ejemplo, la agrupación nacional Satisfaction realizará un concierto tributo a los británicos The Rolling Stones en dos funciones a las 7 y a las 9 de la noche. Este ensamble musical compuesto por siete músicos de amplio recorrido en la escena nacional interpretará clásicos de la talla de ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Start Me Up’, ‘Symphaty for the Devil’ y por supuesto, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’.

En este conjunto se destaca la participación del cantante Juan Manuel Ucros; los guitarristas Jose Fernando Cortés y Carlos Roldán. En los teclados Jorge Talla, en compañía del bajista Daniel Urbina, el baterista Francisco Zea además de la tecladista y percusionista Yimark González.

“Este es un espectáculo para todo tipo de audiencia”, afirma Yimark, reconocida interprete de hard rock y heavy metal. “Con Satisfaction banda hacemos un viaje por el tiempo, donde fanáticos de los Stones así como quiénes no están tan familiarizados con su música se divertirán y bailarán con el mejor rock and roll”.