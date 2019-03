El regreso de Caifanes es a 'guitarrazo' limpio

Inés Amarelo (EFE)

Hay Caifanes para rato, o al menos eso aseguró a Efe el bajista de este célebre grupo mexicano, Salvador "Sabo" Romo, quien añadió que "mientras exista ese vértigo maravilloso" seguirán juntos porque les da la gana. (Le puede interesar: Caifanes confirma concierto en Bogotá)

Sabo (Ciudad de México, 1963) considera que la banda está en un buen momento tras la publicación de su nuevo sencillo Heridos, el pasado 3 de marzo. (Lea también: Caifanes anuncia su regreso)

Por lo que no ve motivo para pensar en el fin de un grupo que nació en 1986, estuvo activo hasta 1996 y desde 2011 volvió a la escena musical.

"Si supiera cuándo me voy a morir te diría que hay Caifanes hasta ese día. No hay una fecha de caducidad, pueden ser 10 meses, 10 años o cuatro semanas", bromeó.



El pasado 16 de marzo regresaron al festival Vive Latino, en Ciudad de México uno de los festivales de música más relevantes de Latinoamérica.

En el evento, el generoso público coreó las canciones de antes como La célula que explota o La negra Tomasa, pero también recibieron con "cariño" el nuevo tema, que es el preámbulo de un disco que la banda está cocinando.

Su público es su motor, que, según el bajista, ha conseguido que su música no "muera en un limbo", pues siguen "generando nuevos recuerdos" juntos en los conciertos como el del festival capitalino.

El grupo se siente agradecido por ver que la reacción de los seguidores es tan positiva, incluso de los más jóvenes, que no vivieron la primera etapa del grupo y "se sumaron con mucho gozo" al regreso de Caifanes a los escenarios. Y ahora, también al estudio.



Desde el regreso de 2011, el grupo de rock en español ha demostrado gran unión entre sus miembros, quienes siguieron en contacto los años que el grupo no estaba en activo, tanto en temas personales, como en colaboraciones y trabajos musicales.



"Siempre hemos sido una banda disfuncional. (...) En estos años hemos aprendido a no cometer nuevos errores o los ya cometidos. En el escenario es una banda totalmente funcional, pasan cosas increíbles", relató Sabo.

Y algunos de los escenarios que más disfruta la banda son de festivales musicales que, como el Vive Latino, al que ya acudieron en tres ocasiones, acoge a personas que en muchos casos llevan meses ahorrando para poder presenciar actuaciones de muchas de sus bandas favoritas.



"Acaba de cumplir 20 años y se consolida como el festival de música internacional más importante no solo de Latinoamérica, también del mundo. A nosotros nos ha funcionado como una bocanada de aire más que fresco", dijo el bajista.

Para él, la organización de este tipo de eventos, tanto de iniciativa privada como pública, beneficia a artistas y asistentes.



En cuanto al costo elevado de las entradas para los festivales, Sabo comentó que puede haber algo de cierto en que es muy alto, pero aseguró que nadie sale decepcionado si puede ver a grupos que "coinciden en el mismo punto de la emoción de la gente".



Además, consideró que el pueblo mexicano es afortunado de tener tanta oferta cultural, tanto de pago como gratuita.



Y destacó aquellos eventos, no solo musicales, sino de toda índole artística, que se dan en plazas y auditorios públicos a los que acuden bandas nacionales e internacionales.



El rock en español no ha muerto, de hecho, para la agrupación, que triunfó en un momento en el que no había muchos como ellos, es difícil hacerse hueco en este espacio en el que cada día hay más bandas emergentes y donde los mecanismos han cambiado.



"No es afán de competitividad, tenemos un espacio que nos hemos ganado a 'guitarrazo' limpio juntos e individualmente y estamos peleando por ese espacio", aclaró Sabo.



A pesar de esto, el bajista cree que los cambios no hacen que los géneros musicales dejen de existir, ni que los artistas creados en oficinas desaparezcan.



En relación al abandono de Caifanes de un escenario antes de acabar un concierto en Veracruz el 23 de marzo, el bajista de la banda aclaró que los organizadores no pagaron a los proveedores, por lo que fue imposible continuar, muy a su pesar.

"Una parte del público esperó una hora a que saliésemos y no pudimos continuar. Seguramente regresaremos pronto a Veracruz, trataremos de compensar esta situación que nos sobrepasó", sentenció.