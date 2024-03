El rock en el Festival Estéreo Picnic, la voz de una generación

El Festival Estéreo Picnic comienza este jueves 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar. Foto: Cortesía

“Esto va a sonar raro, pero gracias a una canción de Kings of Leon descubrí que me gustaban las mujeres”, me cuenta mi amiga Andrea Zárate mientras nos tomamos un café en Juan Valdez. Claro que esa historia ya me la sé porque siempre que está con tragos la cuenta, sin embargo, no es un hecho que pase desapercibido para su vida, así hayan pasado 14 años.