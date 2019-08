El sello de Eminem demanda a Spotify por miles de dólares

-Agencia Europa Press

Eight Mile Style, editora de las canciones del rapero americano Eminem, interpuso una demanda millonaria contra Spotify por cometer infracciones relativas a derechos de autor. El escrito argumenta que la plataforma desafió la reciente Ley de Modernización de la Música (MMA) al reproducir las canciones del artista sin licencia.

La noticia, publicada por The Hollywood Reporter, adelanta que el 21 de agosto, la editora de Eminem presentó en un tribunal federal de Nashville la demanda por violación de derechos de autor en 'Lose Yourself', 'The Real Slim Shady' y otras 200 canciones. Spotify habría subido a la plataforma dichos cortes, y los habría emitido en streaming sin licencia alguna, cobrando millones de dólares íntegros por las reproducciones de sus usuarios, y sin pagar los royalties por emisión al autor original.

"Spotify no ha notificado a Eight Mile ni pagó por estos streams (reproducciones), sino que emitió pagos aleatorios de alguna clase que sólo pretenden representar una pequeña fracción de esos streams", recoge un comunicado emitido por el editor. 'Lose Yourself', entre otros temas, estarían etiquetados bajo la categoría "control de derechos de autor", cuyo uso específico es para canciones cuyo autor o autores no están identificados, cosa que no sucede en el caso de una canción muy famosa.

En 2018 la Cámara de Representantes de EE.UU votó a favor de la Ley de Modernización de la Música (MMU), un proyecto para mejorar sustancialmente el sistema de pagos de derechos por streams a los autores de las composiciones. Una actualización del sistema de licencias donde se reconoce el derecho de reconocimiento a productores e ingenieros de sonido.