El Teatro Jorge Eliécer Gaitán celebra 25 años del “Buena Vista Social Club”

Hijo menor del emblemático Ibrahim Ferrer, de Buena Vista Social Club, Jr. lleva el mismo nombre de su padre, quien así lo determinó por haber sido el hijo varón tan ansiado que llegó luego de cinco hijas mujeres. Foto: Cecilia Antón

El único hijo varón de la estrella cubana Ibrahim Ferrer, cantautor y exlíder del Buena Vista Social Club,. Ibrahim Jr., no pudo evitar compartir la misma pasión por la música que su padre. “Desde chico cantábamos todos, no solo mi padre. Él y sus músicos ensayaban en mi casa, hacían fiestas, a mí siempre me gustó cantar, pero mi madre quiso que estudiara un instrumento”, explica el cantante a la revista Noticias de Argentina.

Y aunque probó con varios instrumentos, el que más le gustaba era su voz. Sin embargo, pese a crecer en medio de músicos, Ferrer Jr. se vinculó a una escuela militar, pues le atraía la aviación de guerra, pasión que, en su época, se debía buscar en la Unión Soviética, pero una dolencia en una pierna no le permitió cumplir esta meta. En el tercer año de formación en la escuela militar se fue a estudiar marina y así, entre otros estudios y experiencias, pasó más de 29 años en el mar.

Pero fue una mala experiencia en Irán lo que generó que quisiera terminar su vida como marino, y en 1999, con el apoyo de su padre, dio un giro a su carrera y tuvo la oportunidad de participar en el CD y el film Buena Vista Social Club, luego de esto tomó la decisión de trasladarse a Argentina, donde se dedicó plenamente a la música.

“Hay tantas cosas por decir del Buena Vista, aunque hoy ya no tiene nada que ver con lo que fue, se convirtió en una marca. A mi papá lo encontró Ry Cooder, no lo descubrió. Ya era un grande. Lo bueno de la película es que buscó la parte sensible de cada músico, no se ve ninguna falacia, buscan al ser humano”, dijo Ibrahim a la revista Noticias.

De esta manera, luego de grabar cuatro álbumes, el cubano ganó el premio Carlos Gardel por Mejor Nuevo Artista-Álbum en el 2008. Su última obra Ibrahim canta a Ferrer es una grabación en honor a su padre y a una vieja promesa de cantar juntos.

“Es un privilegio tener a la nueva voz de Cuba en el escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde el público podrá disfrutar de un artista que con su voz y su música lo llevará por un viaje en el que los clásicos de los sonidos cubanos apelarán a la nostalgia y a la calidad interpretativa que dejó la tan recordada Buena Vista Social Club”, explica Mauricio Galeano, subdirector de Equipamientos Culturales del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.