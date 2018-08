El "Thalía Challenge" se convirtió en una canción oficial

-Agencia Europa Press y Redacción Música

La superestrella internacional lanzó su inesperado sencillo "Me Oyen, Me Escuchan", en todas las plataformas digitales de la mano de Sony Music Latin.

Thalía estrena divertido nuevo single: Me oyen, me escuchan.

Thalía estrena divertido nuevo single: Me oyen, me escuchan. Cortesía

Las redes sociales volvieron a pasar un divertido rato este mes, gracias a una transmisión de Facebook Live que Thalía realizó el 2 de agosto desde su casa en Greenwich, Connecticut, para celebrar los 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el video oficial de su más reciente sencillo "No Me Acuerdo" junto a Natti Natasha.

Interactuando con sus fans en un marco íntimo y relajado, ella como siempre mostró su carisma en vivo y a todo color. Cautivando a su público con su energía positiva y una gran sonrisa, les cantó su ahora famosísimo saludo: "¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?" (las dificultades de la comunicación por internet quedaron plasmadas también en esta divertida frase).

Un fan de Thalía, un músico llamado Chuy Núñez, se dio a la tarea de mezclar las frases más sobresalientes de su chat en una canción muy bien elaborada con batería, guitarra y hasta coros. De manera viral, su participación en el #ThalíaChallenge ha superado los 140.000 views en su cuenta de Instagram en menos de una semana.

Y a partir de hoy, su pegajosa producción se convierte en el nuevo sencillo de Thalía, Me Oyen, Me Escuchan, derrochando sentido del humor. Su transmisión no solamente llamó la atención por su buena vibra sino también por su vestido rosa y sus aretes de aro. Sus seguidores inmortalizaron su icónico look con una piñata que le regalaron en su cumpleaños el pasado domingo.

Mientras tanto, la galardonada intérprete, actriz y empresaria mexicana sigue trabajando para entregar su siguiente sencillo y álbum a su público. Una muy anticipada producción que incluirá "No Me Acuerdo" y otros temas inéditos.