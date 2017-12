El viaje interplanetario de Santiago Cruz

Paula Casas Mogollón

Para todo momento de la vida hay una canción de Santiago Cruz. Si el karma tocó a la puerta de la persona que le hizo daño está En tus zapatos. Si no ha podido superar un amor y vuelve a usted puede escuchar Como si nada o Cuando regreses. Si quiere un motor y un impulso para alguna situación, la perfecta sería Contar hasta 3. O, si quiere decirle adiós a ese gran amor y que las heridas queden curadas, nada mejor que Desde lejos.

Por tal razón, Cruz se ha convertido en un referente para los amantes de las baladas y del pop. Su voz es conocida en Colombia y ha trascendido hasta algunos países de habla hispana. Recientemente su más reciente álbum Trenes, aviones y viajes interplanetarios, el sexto en su carrera musical, le valió su cuarta nominación en los Latin Grammy, esta vez en la categoría Mejor álbum cantautor.

Ahora llega con el Tour Interplanetario, que comenzó en marzo en Bogotá, y que ha pasado por Madrid, Valencia, Barcelona, Buenos Aires y Ciudad de México. Con este, Cruz llevó a sus seguidores por un viaje por todas sus producciones, desde clásicos como Baja la guardia o Una y otra vez, hasta éxitos como Vida de mis vidas o Un día de mierda.

La penúltima estación de esta travesía es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Por petición de sus aficionados, a Cruz le tocó regresar con su viaje interplanetario al punto de partida. Posteriormente, aterrizará en Nueva York el 2 de diciembre y será la primera vez que se presente en Estados Unidos.

Santiago Cruz comenzó su carrera musical gracias a su madre Fabiola, música por convicción, quien lo ha apoyado en toda esta aventura. Desde los 17 años abandonó su amada Ibagué para trasladarse a Bogotá y poder estudiar una carrera. Alternó sus estudios en Finanzas y Relaciones Internacionales, en la Universidad Externado, con su sueño de ser cantante.

Su primer escenario fue el bar El Sitio, en el norte de Bogotá. Según él desde ahí comenzó a crecer su respeto por el oficio de hacer música, sobre todo por pararse en el escenario. Aún recuerda esos momentos incomodos en los que sentía que el borde del escenario era un precipicio y de los nervios que invadían su cuerpo por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar o si al público le iba a gustar su trabajo.

Luego de tanto esfuerzo y dedicación Santiago se atrevió a lanzar su primer sencillo en 2003: Una y otra vez, que hace parte del trabajo musical Solo hasta hoy. Con los contactos que había logrado hacer en el bar, consiguió que su canción fuera tocada en algunas emisoras de la capital, entre ellas Amor Stereo. Tres años después, de manera independiente, consiguió grabar su segundo álbum: Sentidos.

Sin embargo, su verdadero éxito llegó hasta 2009 con Cruce de caminos. De la mano del productor musical español Nacho Mañó consiguió inmortalizar canciones como Y si te quedas, ¿qué? y su tema insignia Baja la guardia. Posteriormente siguió en alza con su álbum A quien corresponda, lanzado en 2012. Desde lejos, uno de los sencillos de este trabajo musical, consiguió que más de un colombiano se sintiera identificado y ahora es parte fundamental de cada una de sus giras.

Luego llegó, en 2015, Equilibrio y ahora, con una apuesta diferente a lo que venía haciendo, sorprendió al público con Trenes, aviones y viajes interplanetarios. A lo largo de sus 20 años de carrera asegura que lo más difícil no es llegar sino mantenerse, una frase que, aunque sea de cajón, la ha comprobado en cada momento. Añade que la autocrítica es lo que le ha permitido seguir triunfando en cada escenario que pisa.

Santiago Cruz con sus canciones pretende llegar a las personas. Y si que lo ha conseguido. Algunas de sus seguidoras se tatúan los logos de cada uno de sus álbumes y otras transforman por completo su vida gracias a sus temas. “Una vez recibí una carta de una niña en la que me decía que la estaba pasando mal y que no le encontraba sentido a su vida. Hasta que oyó Estar vivos, y le ayudó en ese momento. Uno no puede pensar que una letra va a cambiar el mundo o que va a cambiar la vida de alguien”, expresó emocionado en una entrevista.

Aunque para muchos ya está en la cúspide de su carrera, para él aún quedan sueños pendientes, como sacar un sencillo junto a Carlos Vives o Jorge Drexler, según él uno de los músicos más grandes que hay. En sus planes a futuro está grabar sus canciones en salsa junto a grandes productores de este género.

Santiago Cruz en concierto: viernes 1 de diciembre, 8:00 p.m. en el

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogotá. Información y boletería: www.primerafila.com.co