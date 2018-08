El Wasabi no solo se come, también se escucha

Agencia Anadolu

No se equivocan al leer. Ahora el wasabi, ese condimento verde de la cocina japonesa, no solo se degusta sino que también se puede escuchar. Se trata de una agrupación musical procedente del país del Sol Naciente que llegó a Colombia para presentar lo mejor de los elementos de la música tradicional de ese país, fusionados con la música popular y ‘condimentados’ con los instrumentos milenarios nipones.

Wasabi se presentó en Bogotá, la capital colombiana, en el Teatro Colón; y se presentará en Cali, en el teatro Jorge Isaacs, este 23 de agosto. Esta es su segunda gira por países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, México y Colombia.

La Agencia Anadolu habló con su líder y flautista, Hiromu Motonaga, también miembro de la orquesta de instrumentos tradicionales ‘Mutsunoo’ y del trío 'Hannya Teikoku'. Su flauta japonesa es conocida como Shakuhachi.

Wasabi inició hace más de 8 años con Motonaga y Ryoichiro Yoshida, quien toca la guitarra japonesa o Shamisen, como sus líderes compositores. Desde el 2002 ellos enseñaban en colegios para dar a conocer cómo se interpretaban los instrumentos musicales tradicionales de Japón.

“(inicialmente) Nos enfocamos en hacer conciertos en talleres y escuelas; posteriormente nos fueron llamando para realizar presentaciones en lugares más amplios, con diferentes tipos de público, dentro de Japón y luego en otros países. Ahora nosotros trabajamos tanto en la educación dentro de los colegios y haciendo presentaciones alrededor del mundo”, afirma Motonaga, quien respondió a las preguntas de la Agencia Anadolu a través de una traductora de la embajada de Japón, país con el que Colombia está cumpliendo 110 años de relaciones diplomáticas.

Aunque en la entrevista Motonaga se comunicaba en su idioma nativo, durante el concierto en el Teatro Colón el flautista explicó con un español perfectamente pronunciado el porqué del nombre Wasabi: Unión de las palabras ‘Wa’, que significa ‘Japón’ o ‘armonía’, y ‘Sabi’, que es la parte “contagiosa de una canción”.

Motonaga cautivó al público no solo por lo emocionado que estaba al visitar al país sino por sus interpretaciones musicales; incluso tocó el himno nacional de Colombia con los cuatro instrumentos tradicionales nipones.

Dentro del repertorio se encontraban canciones con traducciones al español muy poéticas. Desde ‘Shinonome’ (El alba de Japón), ‘Rekko’ (Luz intensa), ‘Eleven’ (Compás once), ‘Bright’ y ‘Kokiriko’, la canción más antigua dentro de la música tradicional japonesa, interpretada con modernos arreglos de Wasabi.

El cuarteto actualmente está integrado por Motonaga, quien interpreta diferentes tipos de flautas, Yoshida, en el Shamisen o guitarra japonesa; Shin Ichikawa, en el Koto o arpa nipona, y Naosaburou Bihou en el Taiko, percusión o tambor japonés.

Todos tienen una amplia experiencia en la música popular; algunos han participado en proyectos de música actual conocida como J-Pop, sin dejar de ser especialistas en los sonidos tradicionales asiáticos.



Los integrantes han participado en conciertos tradicionales como el Wa no Saiten; en representaciones teatrales de Macbeth; y fueron los encargados de la música para el tradicional drama histórico japonés de Murakumo, entre otros. Ellos han llevado su propuesta a escenarios en países como Filipinas, Singapur, Indonesia, Taiwán, Alemania, Croacia y China.

“Todavía no hemos ido a África. Solo hemos estado dos veces en algunos países de América Latina; cada vez me gusta más, y por tanto quisiéramos regresar a conocer más”, aclara entusiasmado Motonaga. Los cuatro japoneses estarán en el continente hasta el 28 de agosto próximo, cuando desde Quito regresen a Tokio.

En Latinoamérica habían estado con Wasabi hace dos años, ofreciendo conciertos en Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

Ante la pregunta de si podría la música latinoamericana en general aportar a Wasabi, influenciar en sus composiciones, Motonaga afirma: “Lamentablemente no tenemos tanta oportunidad de escuchar la música del continente, siempre estamos muy ocupados, pero en Japón hay bastante popularidad de la salsa, el tango y la samba”.



“Cada integrante de Wasabi compone, y por esa razón cada uno introduce en el grupo la música que lo ha influido. Tal vez podamos incorporar elementos nuevos posteriormente”, agrega.

Su visión de la música es sencilla, y describe con una sonrisa las intenciones del grupo de dar a conocer su propuesta fusión: “Tocamos los instrumentos tradicionales, pero no nos quedamos en los temas tradicionales. Dado que se trata de música tradicional japonesa, muchas canciones son muy largas”.

Los conocedores del tema reconocen que es extraño ver en el escenario los cuatro instrumentos. En el comunicado del Teatro Colón se habla de lo curioso que es ver el Taiko, o tambor tradicional, que normalmente aparece en contextos de música popular en Japón, junto a instrumentos como el Koto (arpa) y el Shakuhachi (flauta), “que son habitualmente de géneros clásicos como el Sokyoku, el Jiuta…”

Al igual que la visión que tiene de Wasabi, Motonaga revela sus aspiraciones de seguir transmitiendo la música a las nuevas generaciones: “Nuestra música es milenaria”; sin embargo no es tradicionalista, aspira a innovar también. “Si la tradición no cambia, no evoluciona, no podrá seguir viviendo en el futuro. Todo cambia. Quisiera crear una música adecuada para el futuro”.

Con una sonrisa y haciéndose entender en un inglés básico, revela que su idea musical es sencilla de entender y apta para todo público: “Nuestra música es instrumental, solo sonido; por tal motivo toda las personas pueden entender, a pesar de tener diferentes idiomas”.