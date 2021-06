“Ella”: más que la sobrina de Fanny Lu

¿Cómo comenzó su exploración musical?

Mi exploración musical se inició desde pequeña viendo a mi tía Fanny Lu, viendo todo lo que ella hacía, empecé a investigar y encontré America’s Got Talent, y ahí me vi todas las audiciones de las integrantes del grupo de Pop Fifth Harmony. Me gustó la dinámica que manejaban y todo lo que estaban creando y decidí que quería hacer algo parecido.

¿Por qué decidió estudiar música en Estados Unidos?

He vivido en Colombia toda mi vida y quiero experimentar algo nuevo; también quiero ir a estudiar afuera, porque los programas de música están mejor estructurados, desarrollados y le dan más importancia, así como me dan los recursos necesarios para lograr evolucionar como artista.

Ella - Vertigo (Video Oficial)

Siendo sobrina de Fanny Lu, ¿qué tan involucrada ha estado ella en su proceso?

En todo. Mi tía, aparte de ser mi familia, es mi mentora, todo lo que hago se lo mando a ella para que me lo revise y me dé críticas constructivas y consejos para ser mejor. Ella también me ha apoyado mucho con el tema de saber manejar la presión, me dice cómo controlar la presión que me pongo a mí misma.

¿Por qué decidió cantar en inglés?

Haber estado en un colegio bilingüe influyó mucho en que yo tomara la decisión de querer cantar en inglés. Desde chiquita ese fue el idioma que me pusieron encima no importa para lo que fuera, desde las tareas del colegio a la televisión y los programas que veía, llegó hasta tal punto que ahora me sé expresar de forma más fluida en inglés que en español.

¿En algún momento la veremos cantando en español o combinando ambos idiomas?

Claro que sí. Me van a ver cantando en español. Mezclar los dos idiomas hasta ahora no es lo que tengo planeado.

¿Cómo surgió su canción “Vertigo”?

Vertigo es un sencillo cargado de muchas emociones, que compuse en una hora. A pesar de mi poca experiencia en el amor, la idea de la canción estaba clara en mi mente y no me tomó mucho plasmar la letra y ponerle la melodía, pues la historia está basada en una experiencia personal.

Cuáles fueron sus referentes musicales al escribir “Vertigo”?

Tuvieron qué ver mis cantantes favoritas como Camila Cabello, amo su música. Me inspiran también Dua Lipa y Billie Eilish. ¿Cómo hace para coordinar las actividades de una chica de su edad con la exigencia de la música?

Es un reto. Siempre pienso en que nada se va a interponer entre mi sueño y yo. Hay prioridades, como mi estudio en estos momentos, pero cuando tengo algún plan para salir a hacer algo con mis amigas intento ir, por no aislarme, porque es algo muy importante en la vida de todo artista. Tener un balance entre la vida personal y laboral es vital.

¿Cómo ve el rol de la mujer en la industria musical colombiana?

La mujer crea cosas muy fuertes y poderosas cuando se trata de la música. Hay mujeres no solo de la industria musical colombiana que admiro muchísimo, desde la forma en la que llegaron a donde están hasta la forma en la que se han mantenido. Shakira es una cantante que admiro mucho, por su perseverancia y ella estaba segura de sus talentos y habilidades. A mi tía, claro, también la admiro, porque ella no empezó a hacer música desde pequeña, como otras artistas, pero sí se ha esforzado montones por lograr un lugar importante.

¿Alguna colaboración a futuro con Fanny Lu?

Sería un sueño poder hacer algo con mi tía, mezclar nuestros dos estilos y pienso que de ahí podría salir algo diferente e interesante. Sería un honor poder trabajar con una artista tan talentosa como ella.