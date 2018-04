Elton John no contempla su jubilación

BANG Showbiz

Que el cantante no vaya a volver a embarcarse nunca en una gira cuando concluya la que está realizando en la actualidad no significa que se retire definitivamente de la música.

Hace unos meses, Elton John, uno de los músicos más prolíficos de la industria, sorprendía a sus fans al anunciar que su próxima gira de conciertos sería la última de toda su carrera. Cuando su actual periplo de espectáculos, que le llevará a ofrecer un total de más de 300 shows, llegue a su fin en 2021, el artista de 70 años abrazará un estilo de vida menos nómada, pero que no cunda el pánico todavía porque, como ha querido aclarar él mismo ahora, su retirada de los escenarios no significa que vaya a jubilarse.

"Nunca me jubilaré; ya solo pensar en esa posibilidad me resulta aburridísimo. Sencillamente dejaré de viajar", comentó la estrella acerca de sus planes de futuro en una nueva entrevista. "Mis hijos han llegado a una edad en la que ya no resulta práctico seguir haciéndolo, debido a sus horarios y al colegio. Si no tuviéramos niños, seguiría desplazándome con la misma libertad. Seguiré publicando discos, escribiendo música y produciendo películas y musicales. Pero ahora no se trata solo de mí, no puedo pensar únicamente en mí mismo. Tengo una familia que me necesita; mi marido y mis hijos. Y tengo unas responsabilidades que me obligan a bajar el ritmo. Ellos son lo primero, ante todo".

Por lo anterior, Elton John afronta su ajetreada agenda de cara a los próximos años con energías renovadas, al plantearse toda la experiencia no como una despedida, sino como un merecido homenaje a sus fieles seguidores.

"No se ha tratado de una decisión fácil de tomar, pero es la correcta. Y posiblemente nunca haya estado tan emocionado con una gira como lo estoy con esta porque mis planes son visitar todos aquellos países del mundo que me han recibido con los brazos abiertos y que me han apoyado. Se trata de mi particular manera de agradecérselo a todos y cada uno de los fans. No se trata de un adiós cargado de tristeza, se trata de un triunfante GRACIAS", dijo de manera concluyente el músico.