Elton John prepara un nuevo musical

BANG Showbiz

El legendario Elton John ya avisó en su momento que su retirada definitiva de los escenarios, que tendrá lugar dentro de tres años y, concretamente, cuando finalice su extensa gira de despedida 'Farewell Yellow Brick Road', no implicaría una jubilación total con la que abandonaría también la vida pública. (Le puede interesar: Elton John, ¿listo para anunciar su retiro?)



Eso explica que el intérprete británico haya confirmado ahora su intención de escribir una serie de nuevas canciones para un musical que se estrenará en Londres, y contará con la participación de Jake Shears, de la banda Scissor Sisters. Sin embargo, Elton John no ha querido ofrecer demasiados detalles al respecto.



El artista, responsable de algunos de los temas más icónicos de musicales como 'Billy Elliot' o 'Aida', ha hecho varias declaraciones en el programa de radio del también cantante George Ezra, en el que también ha expresado su entusiasmo ante la idea de volver a recorrer el planeta, en esta ocasión por última vez, para despedirse de sus fans por todo lo alto.



Además de centrarse en nuevos y emocionantes proyectos tan pronto como abandone los escenarios, Elton John también dejó claro que "necesitaba" dedicar buena parte de su tiempo a su vida familiar, especialmente a la tarea de criar y educar a sus hijos junto a su marido David Furnish. (Le puede interesar: Elton John: "Las prioridades de mi vida ahora son mis hijos y mi esposo")



"Cuando termine el tour, cerraré para siempre este capítulo de mi vida que tantas alegrías me proporcionó, y le diré adiós a la carretera. Necesito invertir más tiempo en la crianza de mis hijos y quiero disfrutar de ellos", dice un extracto del comunicado que emitió a principios de este año.