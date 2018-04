Eminem se lució en el Festival Coachella 2018

Cultura Ocio - Europa Press

Eminem fue el encargado de coronar este domingo la tercera y última jornada del primer fin de semana del Coachella Festival, celebrado durante el fin de semana en Indio, California.

Con la excusa de presentar su reciente último álbum, Revival (2017), el rapero de Detroit se presentó como uno de los cabezas de cartel del festival junto a Beyoncé y The Weeknd.

Y consciente de la necesidad de dar un golpe de efecto, Eminem se hizo acompañar de unos cuantos ilustres amigos: Dr Dre, 50 Cent, Skylar Grey y Bebe Rexha.

Dre y Eminem colaboraron haciendo Still D.R.E., Nothin' but a G Thang, Forgot about Dre e incluso se lanzaron a versionar California Love de 2Pac. Por su parte, 50 Cent apareció para un medley que incluyó In da club y My life.

Skylar Grey hizo de Dido en la parte vocal femenina de Stan, de Beyonce en Walk on water y de Rihanna en Love the way you lie. Finalmente, Rexha 'reemplazó' a Rihanna en The Monster.