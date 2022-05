Emperor: los soberanos del black metal debutan en Colombia

Emperor llega por primera vez en su historia a Latinoamérica. Ihsahn, Samoth y Trym Torson ya efectuaron un show abarrotado en la Ciudad de México, y ahora Bogotá se prepara este domingo para una salvaje descarga. Foto: Archivo Particular

Dentro del mundo de la música pesada, y más precisamente el metal, existen varios subgéneros. Una de las corrientes más singulares y con un pasado siniestro, es el denominado black metal. Allí las guitarras eléctricas se escuchan muy distorsionadas, la batería es tocada a máxima velocidad, las voces son guturales, chillonas y a menudo inentendibles. Todo ello va complementado con atmósferas sombrías, imaginería pagana y la mayoría de sus intérpretes prefieren usar misteriosos seudónimos.

A finales de los años ochenta, el metal popularizado mundialmente por agrupaciones como Iron Maiden o Metallica encontró un camino exabrupto, donde la producción no debía ser pulida y el objetivo no era realizar conciertos fastuosos para miles de espectadores. Conjuntos europeos de circuitos subterráneos como los ingleses Venom, los suecos Bathory, los daneses Mercuyful Fate o los suizos Celtic Frost, innovaron en términos líricos e instrumentales. Temáticas dedicadas a sus ancestros y un sonido transgresor establecieron las bases.

Llegados los años noventa apareció un recambio en Escandinavia marcado por dichas influencias. En particular la de Venom con su trabajo de 1982, “Black Metal”, cuyas consignas anticristianas, música rauda, sencilla producción y los apodos de sus integrantes establecieron parámetros.

En Noruega, el guitarrista conocido como Euronymous y su banda Mayhem, encontraron la forma de interpretar un sonido más afilado que se nutrió de referencias satánicas y maquillaje en el rostro. Un elemento adoptado de la estética de la banda estadounidense Kiss, pero que en este caso se denomina “pintura de cadáver”. Aquello más el uso de cadenas, manillas con taches, cinturones de balas y hasta hachas u otras armas antiguas le brindó una imagen muy impactante al black metal.

Euronymous tuvo una tienda de discos y un sello en Oslo, capital del país, siendo un punto clave para el surgimiento del movimiento. Allí constantemente acudían músicos y fanáticos de la música indómita. Entre ellos los integrantes de otro grupo denominado Emperor. Y es que si hablamos de black metal noruego obligatoriamente debemos remitirnos a ellos.

Emperor fue capaz de desmarcarse de lo sórdido y caricaturesco de sus pares generando profundos cambios, y por consiguiente llevando esto a ser una música más rica. Si bien su apuesta seguía siendo furiosa, la banda introdujo melodías majestuosas, sorprendentes cambios vocales de tono gregoriano e incluso elementos del folclor noruego. Lo suyo no solo evoca la muerte, sus letras hablan de sus gélidos paisajes y el carácter aguerrido del pueblo nórdico.

La estética, tan importante en esto, expuso la adoración pagana a la naturaleza de los tiempos pre-cristianos y las predominantes figuras vikingas. Con su álbum debut, “In the Nightside Eclipse”, editado en 1994, el grupo liderado por el guitarrista y vocalista Ihsahn en compañía del guitarrista Samoth, se alzó como un fenómeno en el metal underground.

Sin embargo la escena del black metal noruego se ha visto reprobada por incidentes como quemas de iglesias y asesinatos. Euronymous fue asesinado a los 25 años de edad por su compañero de banda Varg Vikernes. Este hecho llevo a una serie altercados que mancharon cualquier interés artístico. Emperor no fue ajeno a ello.

En plena euforia por este movimiento musical, Samoth participó en la quema de antiguos templos cristianos, mientras el bajista Tchort realizó un asaltó con un cuchillo y algunas profanaciones. Como si fuera poco el baterista Faust asesinó a un homosexual que le abordó en un parque próximo a su casa. Una investigación llevó a la condena a 16 meses de prisión para Samoth por destrucción, dos años para Tchort por robo armado, y Faust pagó poco más de nueve años de prisión por el asesinato.

A pesar de ello, la agrupación supo reponerse, cambiando de baterista por el actual, Trym Torson, y también reemplazó al bajista, para así grabar un siguiente álbum más ambicioso, “Anthems to the Welkin at Dusk” en 1997, el cual ganó varios premios en reconocidas revistas. La obra hizo de Emperor un referente pese a su complicada trayectoria.

Su tercer álbum, “IX Equilibrium” publicado en 1999, además de su primera grabación en concierto, “Emperial Live Ceremony” lanzada en 2000 acrecentaron su culto. Posteriormente el grupo se separó con sus miembros creando diferentes proyectos. En 2005 comenzaron las reuniones en el marco de masivos festivales europeos como Wacken en Alemania. Luego hubo un nuevo quiebre pero la insistencia del público y prensa especializada condujo a un regreso a los escenarios en 2013.

Emperor llega por primera vez en su historia a Latinoamérica. Ihsahn, Samoth y Trym Torson ya efectuaron un show abarrotado en la Ciudad de México, y ahora Bogotá se prepara este domingo para la salvaje descarga junto a aquellos detalles sombríos que hacen de su impronta algo inquietante.

Treinta años después el black metal no pertenece a un círculo específico o una ideología hereje. Es una música apoyada por miles de personas de diferentes edades que encuentran en los sonidos extremos algo sublime.

Datos del concierto:

Lugar: Teatro Royal Center – Carrera 13 # 66-80

Día: Domingo 15 de mayo

Hora: 8:00 p.m.