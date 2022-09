En fotos: así celebró el Teatro Metropolitano de Medellín sus 35 años de historia

En este Concierto han participado a lo largo de su historia destacadas institucionales musicales y los principales artistas del género clásico en Colombia y de algunos países, como las orquestas Sinfónica de Antioquia, Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de Bogotá, Filarmónica de Medellín, Sinfónica EAFIT, Sinfónica de Castilla y León (España), Sinfónica de Houston o las orquestas británicas Academy of St. Martin in the Fields y Sinfónica de Londres.

Foto: Marcela Gomez