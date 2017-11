En Nueva York se está cantando la nota más aguda en 137 años

REDACCIÓN CULTURA

En 137 años en la historia de la ópera no se había cantado una nota tan alta como la que se puede escuchar en esta temporada en Ópera Metropolitana de Nueva York (MET), uno de los teatros más importantes del mundo para este género musical. La protagonista de esta hazaña musical es la soprano Audrey Luna, una cantante norteamericana que hace parte del elenco de la última ópera de Thomas Adés: El Ángel Exterminador.

La historia está basada en la película surrealista del español Luis Buñuel, que lleva el mismo nombre que la obra musical, y está organizada en tres actos. Leticia, el personaje que interpreta Luna, es una diva de la ópera que se encuentra con un grupo de amigos en un fiesta, pero se quedan atrapados dentro del recinto. Aunque la obra se estrenó en junio del año pasado en Austria, hasta este noviembre se escuchó la nota esperada.

Se trata de lo que en música se conoce como una La sobreagudo. En términos castizos, lo que logra hacer Audrey Luna es cantar una nota seis veces más alta que lo que una soprano promedio es capaz de alcanzar. En la partitura de la ópera, la nota dura solamente un segundo, pero es el tiempo suficiente para que los espectadores se den cuenta de lo extraordinario, pero extraño, que resultar ser esta hazaña musical. (En esta nota de The Ne York Times puede escuchar a Luna cantarel La sobreagudo)

En medio de risas, Luna explicó durante una entrevista publicada por la BBC, que siempre había querido saber cuáles eran los límites de su voz y que no había podido hacerlo hasta que conoció a Adès y, junto a él, ha cantado notas que nunca antes había pensado lograr. “Una de las cosas más importantes para un cantante es el descanso. Puede sonar extraño, pero dormir es clave (…) el papel que estoy interpretando es inigualable. En realidad si esfuerza mi voz ha sus límites”, agrega Luna.

Detrás de este récord mundial, además de Luna, está Thomas Adès, el músico inglés que se atrevió a escribir el La sobreagudo sobre una partitura. “Hay una emoción particular en este rango de coloratura alta", le confesó Adès a Zachary Woolfe, uno de los encargados de la sección de música de The New YorK Times. “Cuando escucho el Do agudo convencional de una soprano, quiero decirles: 'Muéstranos qué más puedes hacer’”, agregó.

La obra de Adès se estranará en las salas de Cine Colombia el próximo 18 de noviembre y tendrá otra función el sábado 13 de enero de 2018.