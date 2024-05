EN VIVO: Dua Lipa, Sia, Kany García, Farruko y más estrenos musicales este viernes

Kany García, Dua Lipa, Sia y Farruko son algunos de los artistas que estrenan sus producciones este viernes 3 de mayo. Foto: Cortesía

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 3 de mayo.

La cantante británico-albanesa Dua Lipa estrenó su nuevo álbum, ‘Radical Optimism’ (‘Optimismo Radical’), en el que, entre ritmos ochenteros, celebra las relaciones afectivas, incluso aunque estas terminen. Todo el disco está recorrido por la idea de la madurez de la cantante en el ámbito de los vínculos sentimentales, en un momento en el que sabe lo que quiere, como muestra, por ejemplo, en ‘Training season’, donde enumera una serie de sus requisitos para establecer una relación.

“¿Eres alguien que puede darme eso? No quiero tener que enseñarte; si no eres tú, házmelo saber, porque la temporada de entrenamiento ya acabó”, canta la artista en este sencillo, que sirvió de anticipo del álbum junto a ‘Houdini’ e ‘Illusion’. “Escribir estas canciones es una forma de terapia para mí; escribir tus pensamientos y convertirlos en melodía para que otra gente los consuma me hace sentir vulnerable”, dijo en una entrevista publicada dos días antes del estreno por Apple Music.

Dua Lipa cumple lo que promete con el título del disco, y lo hace desde la carátula del álbum —en la que aparece relajada en una piscina observando cómo un tiburón nada a su lado— hasta en su propia página web, donde llama a “registrarse para el optimismo”. El concepto que da nombre al álbum le llegó a través de un amigo, quien, durante una entrevista, le dijo que lo que el mundo necesitaba era optimismo radical.

“Es la idea de seguir pese a los golpes y no dejar que nada te desanime por mucho tiempo”, expresó la artista en la conversación con el DJ Zane Lowe, algo que califica como una “parte fundamental del proceso de crecer y madurar”.

Este optimismo radical que la artista defiende va más allá de las relaciones amorosas y pasa por amistades y otros tipos de vínculos, a los que Dua Lipa mira “en perspectiva”, un término que para ella equivale a la madurez emocional. “Pienso mucho sobre emociones, sentimientos, pensamientos… sobre cómo me hace sentir a mí y a otras personas cuando escuchan una canción”, razonó. Cristina Alonso Pascual - EFE

Sia regresa con su décimo álbum de estudio, “Reasonable Woman”, en donde marca un nuevo capítulo en su carrera, alejándose de la oscuridad de su trabajo anterior y abrazando un sonido más pop, personal y reflexivo, en donde explora temas como el amor, la pérdida, la resiliencia y la búsqueda de la identidad.

El álbum está compuesto por 13 canciones que muestran la versatilidad de la artista, en donde incluye canciones como“Gimme Love”, un pop pegadizo, “Dance Alone”, acerca de la soledad,“Incredible”, una balada sobre la resiliencia, “I Forgive You”, sobre el perdón y la sanación y “Fame Won’t Love You”, donde plantea una crítica a la industria del entretenimiento y la fama.

La cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de seis Latin Grammy, presentó su nuevo álbum, ‘García’, en el que relata historias de inspiración. “Este álbum representa un cambio significativo en mi música y en mi vida. ‘García’ es más que un conjunto de canciones; es un testimonio de muchos viajes personales hacia la autoaceptación y la fortaleza interior”, indicó la artista.

Contrario a su trabajo anterior, ‘El Amor Que Merecemos’, que celebraba el empoderamiento personal, ‘García’, que se estrenó el jueves, se sumerge en historias de sentirse subestimado y poco valorado y el poder que tiene sobrellevarlas.

“Espero que este álbum resuene con aquellos que se han sentido malqueridos y poco valorados, y les brinde la inspiración para buscar su propia felicidad, superación, amor propio y autenticidad”, agregó la artista. El álbum, que debutó con oro y platino por sus ventas en Estados Unidos, consta de 12 canciones, seis de las cuales fueron lanzadas previamente y seis totalmente inéditas, y la participación de cinco artistas invitados.

Christian Nodal, Carla Morrison, Carin León, Young Miko y Eden Muñoz son los invitados al álbum. El tema con Nodal, ‘La Siguiente’, fue recientemente nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana, mientras que ‘Que Vuelva’, con Morrison, se posicionó en el número uno de la radio mexicana.

El artista urbano puertorriqueño Farruko estrenó su nuevo disco, ‘CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]’, el cual dijo que lo trabajó en medio de su “tormenta de especulación” sobre su carrera y su conversión al cristianismo. “Este proyecto es un trabajo que lleva dos años, y el concepto lo traigo en el medio de mi transición musical, y durante la tormenta de especulación de en que iba a terminar Farruko y su carrera”, explicó.

El álbum consta de siete temas y entre sus colaboraciones se incluyen al veterano artista urbano puertorriqueño Divino, el panameño K4G, Elena Vargas y Sharo Towers. El disco, a su vez, forma parte de la primera temporada de una historia contada en dos capítulos. El segundo volumen de la producción se lanzará a inicios de verano.

Según el comunicado enviado por los representantes de Farruko, el álbum “es una experiencia multisensorial que desafía los límites de la percepción auditiva” a través de influencias melódicas “que van desde el flamenco, sonidos orientales, la música electrónica y el urbano latino”.

El proyecto está acompañado de una ambiciosa propuesta cinematográfica donde cada audio está masterizado mediante tecnología Dolby Atmos. La historia, que se cuenta en siete videos musicales, mantiene la estética cinematográfica del álbum y está inspirada en mundos de ciencia ficción como ‘Star Wars’.

En los videos se reflejan la guerra que enfrenta el cantante, su llegada a un desierto, la misión de salvar a una vida, su posterior regreso al mundo apocalíptico en donde comenzó este capítulo y una inminente celebración ante la victoria. EFE

La banda peruana Grupo 5 estrenó su nuevo sencillo ‘Tú no eres un ángel’, una fusión de géneros en la que participan Mike Bahía y el puertorriqueño Guaynaa. “La irresistible canción es una fusión de géneros, que une el pop urbano de Mike Bahía y el flow definitivo de Guaynaa, mostrando la innegable química que ha florecido entre los tres talentosos artistas”, señala un comunicado difundido este viernes.

El video del tema fue rodado en el Estadio Nacional de Perú, donde esta icónica agrupación de cumbia y merengue celebró, el pasado mes de abril, su 51 aniversario con tres recitales con localidades agotadas, conciertos en los que presentó el tema por primera vez.

Los integrantes de Grupo 5 señalaron que fue “un verdadero honor” trabajar en este tema con Mike Bahía y Guaynaa, colegas con los que todo fluyó “de la mejor manera” y la colaboración supuso una de las mejores experiencias de su dilatada carrera. “Ensayamos la canción durante tres horas, de las cuales media hora fue realmente dedicada a la música y el resto del tiempo nos la pasamos riendo y contando historias. Un tremendo lujo”. EFE