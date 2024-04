EN VIVO | Ryan Castro, Blessd, Silvestre Dangond y más estrenos musicales este jueves

Blessd, Ryan Castro y Silvestre Dangond son algunos de los artistas que entregan sus producciones este jueves. Foto: Cortesía y Jose Mestre (Silvestre)

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 29 de febrero:

Ryan Castro estrenó su nuevo sencillo ‘El cantante del ghetto’, un tema de salsa con el que hace un homenaje a Héctor Lavoe y que es el primer sencillo del que será su álbum debut, informó este jueves la disquera Sony Music. Este tema fue estrenado junto a un video musical en el que Castro hace una representación del salsero puertorriqueño y que cuenta con la participación de la orquesta La Eterna y el productor COQE.

El álbum, que también lleva el nombre del nuevo sencillo, será el primero de estudio de Castro después de siete años de carrera y éxitos con sencillos como ‘Wasa Wasa’, ‘Mujeriego’ y ‘Monastery’.

El cantante Blessd presentó este jueves su nuevo sencillo ‘Mírame’ junto al productor de Medellín Ovy On The Drums. En la canción, se recuerda a un amor pasado que terminó entre desconfianzas y celos: “Yo pensé que era de por vida, pero se pierde lo que no se cuida”, aunque termina lamentando la pérdida y esperando con esperanza “que en el futuro” se vuelvan a juntar.

La nueva canción de desamor de Blessd está escrita en colaboración con el compositor colombiano Keityn y es la antesala para el próximo lanzamiento del remix de este tercer álbum, según informó su oficina de prensa: “servirá como abrebocas de una versión evolucionada de su más reciente disco: ‘Si Sabe Deluxury Edition’”.

El sencillo llega tres meses después de lanzar su tercer álbum de estudio ‘Si Sabe’, con el que acumuló millones de reproducciones en las plataformas digitales y logró ubicarse en el número 1 a nivel mundial en su debut en Spotify.

Silvestre Dangond lanza la tercera y última parte de ‘Ta’ Bueno’, su versión en vivo desde Valledupar de su último álbum ‘Ta’Malo’. En esta tanda, aparecen 10 canciones que registran su histórica presentación en el Parque de la Leyenda Vallenata en la capital del vallenato, en donde cantó a más de 50 mil personas durante dos días consecutivos.

Las canciones que aparecen hacen parte del nuevo disco y otras son parte de su catálogo. Entre las nuevas están ‘Esa Mujer Es Mía’, ‘El Vallenato Es Silvestre’ y más. De los éxitos que el artista ha cosechado en su carrera de más de 20 años se encuentran ‘Cásate Conmigo’, ‘Niégame Tres Veces’, entre otras.

El dúo musical Doxxis lanza su nuevo sencillo ‘Nympho’, una combinación de ritmos envolventes inspirada en la exploración de los deseos más profundos y la atracción irresistible. La canción contiene los ritmos clásicos del reggaetón, mientras que el video presenta a los artistas en un escenario futurista y tecnológico, creando así, una experiencia audiovisual emocionante y seductora.

“Estamos emocionados de compartir ‘Nympho’ con nuestros fanáticos. Es una canción que captura la esencia de lo que somos como artistas, estamos ansiosos por ver cómo la gente reacciona a ella y la disfruten tanto como nosotros lo hicimos creándola”, afirman Juval Andrés Quinto y Caled David Jiménez, miembros de Doxxi. Este tema es lanzado bajo el sello de Rapeton Approved, liderado por Angel “El Gurú” Vera y Yandel.

Después haber iniciado la semana con el premio a Compositor del Año de ASCAP Latino, Keityn, ganador del Latin Grammy, presenta su nueva producción ‘No Hay Que Preguntar’, en colaboración con el rapero argentino Tiago PZK.

El sencillo, producido en colaboración con La Créme, genera una invitación seductora al romance y la sensualidad. La producción viene acompañada de un videoclip, filmado bajo la producción ejecutiva de Jaime E. Forero para Rino Films, en donde se evoca un cautivador resplandor sensual, empleando tonos cálidos de verde azulado y naranja en la iluminación para reflejar la vibra tranquila pero seductora de la canción.