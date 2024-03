EN VIVO | Shakira, Lenny Kravitz Pearl Jam y más estrenos musicales hoy 22 de marzo

Pearl Jam, Shakira y Lenny Kravitz estrenos sus trabajos musicales este viernes. Foto: Cortesía

La música no para. Es por eso que cada viernes se prenden los motores con el lanzamiento de las nuevas creaciones, videoclips, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor de los seguidores de la música.

Estos son los lanzamientos musicales de este viernes 22 de marzo:

La barranquillera Shakira estrenó su esperado álbum “Las Mujeres No Lloran”, su décima segunda álbum, producción de estudio, que en palabras de su creadora es “conceptual”. “Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí”, manifestó Shakira en rueda de prensa de esta producción. La cantante calificó el proyecto como un “testamento a la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de la fuerza femenina” durante el evento en el Hard Rock Hotel.

Las ocho canciones iniciales del álbum son las nuevas, comenzando con ‘Puntería’, una colaboración con la rapera latina Cardi B. Le siguen ‘La fuerte’, de nuevo con Bizarrap y el resto de los nuevos temas. Los ocho ya en el mercado aparecen luego, en orden cronológico de lanzamiento, comenzando en 2022 con ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, con quien tiene una segunda canción, ‘Cohete’, y ese mismo año ‘Monotonía’, su bachata con Ozuna. En la misma vena musical está ‘(Entre paréntesis)’, una de las nuevas, con Grupo Frontera, una banda nacida en Texas en 2019, que se hizo famosa por una colaboración con Bad Bunny el año pasado.

Alicia Civita - EFE

Tras una oleada de actividad viral, y su inmortalización en el Hollywood Walk of Fame a principios de este mes, el icónico artista Lenny Kravitz regresa con un nuevo single titulado ‘Human’. El lanzamiento allana el camino para su próximo álbum “Blue Electric Light”, que saldrá este domingo el 24 de mayo a través de Roxie Records/BMG.

“‘Human’ fusiona el rock and roll, funk deslizante y pop cósmico. Un cencerro salvaje, un riff suelto y una línea de bajo que hace mover la cabeza no pueden contener el espíritu audaz y bullicioso del tema, mientras su voz resuena en el estribillo: “Vine aquí para estar vivo. Estoy aquí para ser humano”. Como no podía ser de otra manera, un solo de guitarra de rascacielos eleva un último crescendo en este himno que reafirma la vida”, reseña su oficina de prensa.

Pearl Jam estrena “Running”, el segundo adelanto de su próximo álbum titulado “Dark Matter”, que será lanzado el próximo 19 de abril. En este sencillo se escucha a Eddie Vedder recitando “perdido en el túnel/ como las aguas residuales en las tuberías/ porque dejamos la puta agua corriendo”, como su formar de “odiar al amor”.

“Me encanta el puente. No sé qué diablos son esos acordes que está tocando Mike (McCready), pero suena original. Es uno de los últimos que grabamos en Shangri-La y fue divertido crear una canción más animada. La destreza vocal de Ed(die Vedder) aquí y en algunos otros lugares del álbum es simplemente impresionante”, aseguró el guitarrista Stone Gossard sobre el sencillo al medio Spin.