Estas son las mejores canciones latinas del 2024, según Billboard

La antioqueña Karol G integra el listado de la revista musical. Foto: Cortesía Karol G

24. Silvestre Dangond & Carlos Vives, “Tú o yo”

“O le cantas tú, o le canto yo/ A ella no le importa destrozar mi corazón”, dice el coro del pegajoso vallenato pop “Tú o yo”, en el que se unen por primera vez las estrellas colombianas Silvestre Dangond y Carlos Vives. En el alegre tema, coescrito por el dúo y producido por Andrés Castro, dos amigos compiten por el amor de una mujer. La colaboración lleva a ambos artistas de nuevo al top 5 de la lista Tropical Airplay de Billboard (con fecha del 6 de julio), marcando el regreso de Dangond desde 2020 y de Vives desde 2022. La dupla de embajadores del vallenato muestra una vez más que un ritmo folclórico puede salir de una región y apelar a un público internacional”. — LUISA CALLE.

23. Emilia Mernes & Los Ángeles Azules, “Perdonarte ¿para qué?”

“La princesa del pop argentino Emilia Mernes sigue dando sorpresa tras sorpresa. Esta vez, cambia su pop urbano por una cumbia atrevida y cargada de actitud junto a los veteranos Los Ángeles Azules. Aquí, el grupo, que ha cobrado nueva vida al colaborar con una amplia variedad de artistas y géneros, cede la voz por completo a Emilia y aún logra conservar su sonido característico. Es un hit de parte y parte” — LEILA COBO.

22. Manu Chao, “Viva tú”

“Hay algo nostálgico en “Viva tú”, donde el eterno trovador captura las simples alegrías de la vida y las entreteje en un homenaje a las mujeres que se siente tanto personal como universal. Esta rumba prospera con los desgarradores rasgueos de una guitarra de nylon ajustada a un ritmo suave, mientras las voces estilo flamenco enriquecen aún más la melodía. “Cada día que me enamoro”, canta, honrando a las heroínas cotidianas, desde la panadera hasta la barrendera. Cada verso florece con admiración, celebrando la discreta belleza de las interacciones diarias”, — ISABELA RAYGOZA.

21. Maria Becerra & Ivy Queen, “Primer aviso”

“La colaboración que no sabíamos que necesitábamos llega de la mano de Maria Becerra e Ivy Queen. Con un ritmo de reggaetón de la vieja escuela, en “Primer Aviso” Becerra se desahoga en versos rápidos sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado en la industria, y pronto se le une Ivy Queen, que tiene algo que decir sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en una industria dominada por los hombres. La canción también cuenta con frases de J Balvin, Nicky Jam, Yandel, Zion, Guaynaa y Lola Índigo”, — GRISELDA FLORES

20. Boza & Elena Rose, “Orión”

“El astro panameño Boza nos cautivó una vez más a finales de mayo, esta vez con una pegajosa fusión de reggaetón, salsa y afrobeats para la cual reclutó a la cantante y compositora venezolana Elena Rose. “Orión”, que le da su título al sencillo de tres canciones del que se desprende, es sofisticado tanto musical como líricamente, con un puente irresistiblemente juguetón de Boza (“Si me besas, me deconfigu-gu-guro / Si te dañaron, yo te cu-cu-curo”) y el evocador aporte de Elena Rose (“De tenerte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar/ Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar”). Es una combinación cautivadora que muestra nuevas capas de ambos artistas, cada uno de los cuales tiene su momento para brillar”, — SIGAL RATNER-ARIAS

19. Grupo Firme, “El beneficio de la duda”

“Eduin Caz, el feroz líder del Grupo Firme, tiene quizá una de las mejores y más versátiles voces de la música regional mexicana, por lo que la puede adaptar fácilmente para cantar huapangos, corridos y baladas norteñas. En “El beneficio de la duda”, escrita por Joss Favela, Caz no contiene sus emociones al cantar evocadoramente (casi implorando) acerca de tener una segunda oportunidad sobre un acordeón igualmente nostálgico”, — G.F.

18. Prince Royce & Gabito Ballesteros, “Cosas de la peda”

“Prince Royce fusiona a la perfección la bachata con la música mexicana. El bachatero recluta al cantautor regional mexicano Gabito Ballesteros para esta canción de desamor que comienza con un trombón ululante, el lienzo perfecto para una letra sobre ahogar las penas en el alcohol. “Cosas de la peda”, que alcanzó el No. 1 en la lista Latin Airplay en abril, consigue el equilibrio perfecto entre los ritmos movidos de la bachata y los instrumentos característicos de la música regional mexicana, como el requinto, el tololoche y el trombón”, — G.F.

17. FloyyMenor & Cris MJ, “Gata Only”

“La letra simple pero provocativa de “Gata Only” se ha vuelto enormemente viral en las redes sociales, elevando la melodía de reggaetón al No. 1 en la lista Hot Latin Songs, que ha coronado durante más de 10 semanas consecutivas. Interpretada por los artistas chilenos emergentes FloyyMenor y Cris MJ, “Gata Only” es sobre un chico que persigue a una chica atractiva. Con la canción, ambos artistas de La Serena hicieron historia en el chart de Billboard, marcando la primera vez que un chileno entra al top 10 desde que “Tú sabes bien” de La Ley y Ednita Nazario alcanzó el No. 8 en 1999. Antes de eso, “Huele a peligro” de Myriam Hernández llegó al No. 5 en 1998″, — J.R.

16. Belinda & Natanael Cano, “300 Noches”

“Tras el lanzamiento de “Cactus”, que marcó oficialmente la era de la música mexicana de Belinda, la cantante lanzó “300 Noches”, en la que participa nada menos que el pionero de los corridos tumbados, Natanael Cano. La canción de desamor, sonora y líricamente impactante, comienza con una suave melodía de piano y la evocadora voz de Belinda antes de que las guitarras de requinto cobren protagonismo, transformando la balada en un corrido tumbado, o un corrido coquette (término acuñado por Belinda). Sin duda, “Beli-Bélica” nos tiene totalmente enganchados” — G.F.

15. Fuerza Regida, “Tu Name”

“Con “Tu Name”, Fuerza Regida ofrece un beso de despedida contundente a todo aquel que quiera dejar a su ex en el pasado. JOP transmite convicción y pasión cuando canta sobre dejar atrás una relación anterior a través de noches de locura y nuevos encuentros. Respaldada por un ritmo de corridos, la canción explota de energía mientras abraza una narrativa de venganza y liberación: olvidar el nombre de la ex entregándose a citas sin importancia con otras. Mientras el coro se repite (”Party, party/ La shorty dice “Daddy, daddy”/ No te conozco, mami, mami/ Se me olvidó tu name”), el mensaje es claro: perder el pasado en la bruma de la fiesta”, — I.R.

14. Grupo Frontera ft. Nicki Nicole, “Desquite”

“Grupo Frontera y Nicki Nicole sorprendieron a sus fans cuando lanzaron su primer trabajo colaborativo, “Desquite”, un sonido definitivamente nuevo para ambos. La canción, un innovador y divertido guarachero tribal, habla de venganza, pero divirtiéndose y viviendo la vida. “Edgar me dijo que tenía una canción para mí que se llama ‘Desquite’ y mezcla la cumbia con un poco tribal. La escuché y me voló la cabeza”, dijo previamente la artista argentina a Billboard. “La ponía todos los días. Así nació y fue un temazo”. Frontera y Nicki grabaron “Desquite” en noviembre de 2023 durante la semana de los Latin Grammy en Sevilla. El tema forma parte del segundo álbum de Frontera, Jugando a Que No Pasa Nada de 2024″, — J.R.

13. Myke Towers, “La Capi”

“En su álbum LVEU: Vive La Tuya…No La Mía, Towers incluyó una cautivadora fusión tropical llamada “La Capi” (abreviatura de “la capital”). Combinando el trepidante merengue típico con un toque de bachata, “La Capi” hace alarde de la capacidad de Towers para navegar mucho más allá de los reinos del rap y el reggaetón. “Llévame pa’ la capital/ Tu país quiero conocer/ Yo contigo quiero explorar/ Dime qué e’ lo que vamo’ a hacer”, canta el artista puertorriqueño. Aunque el tema salió en 2023, alcanzó el No. 1 en las listas Tropical Airplay y Latin Airplay de Billboard en mayo”, — J.R.

12. Danny Ocean, “AMOR”

“Con “AMOR”, Danny Ocean obtuvo su primer No. 1 por partida doble en las listas de Billboard, donde conquistó la cima de Latin Airplay y Latin Pop Airplay (con fecha del 15 de junio). El reggaetón de ritmo lento, con una cautivadora y sutil progresión de acordes de guitarra, es impulsado por un suave groove de batería y bajo, mientras que el piano añade armonías suaves. “Tú, yo, sumamos dos/ Y si la elevamos todo va a ser mejor/ Porque frío más frío es igual a calor”, dice parte de la letra. La relajada y tierna canción es la oda perfecta para bailar lentamente o relajarse con alguien especial y dejarse transportar a un paraíso tropical”, — L. Calle

11. Feid, “Sorry 4 That Much”

“2Feid ha regresado a su sonido de reggaetón más melódico y romántico con “Sorry 4 That Much”. Producida por sus colaboradores de toda la vida Jowan, Wain y Rolo, la canción urbana sensual pero moderna encuentra a Ferxxo recordando y lamentándose por una relación que no funcionó. “Antes de que te vayas a ir/ Te quiero dar gracias por lo que pude vivir/ Me hiciste tan feliz/ Todo este tiempo junto a ti”, canta apasionadamente. Con este tema, el artista colombiano se aseguró su quinto top 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, debutando en el No. 4 en el ranking del 22 de junio y marcando su primera entrada en el top 10 en solitario, sin la compañía de ningún otro artista, y su quinto top 10 en la general”, — J.R.

10. Morat, “Faltas tú”

“Con el sencillo “Faltas tú”, la banda colombiana Morat nos sumerge en una atmósfera nostálgica en cuanto a sonido y visuales mientras explora el tema de extrañar a un ser amado. La canción de pop-rock evoca por momentos el distintivo sonido vintage de los clásicos del rock de los 70, impulsada por guitarra eléctrica, con voces envueltas en efectos de reverberación y melodías cautivadoras. “Faltas tú”, que marca el trayecto para su próximo disco, representa lo que ellos han descrito como “la nueva estética y la nueva actitud” de la banda. El video musical, filmado en México, complementa la temática de la canción al mostrar elementos incompletos, como un hotdog sin salchicha y París sin la Torre Eiffel, mientras los miembros de la agrupación viajan y tocan en un tráiler retro Airstream de color plateado”, — L. Calle

9. Young Miko, “Curita”

“En el reggaetón de tempo medio “Curita”, Young Miko se aleja del atrevido sonido de trap que la ha convertido en un nombre familiar. Respaldada por una contagiosa melodía de piano, la canción encuentra a la artista puertorriqueña cantando sobre sanar el corazón de la chica que le gusta. “Sé que estás deja’ y por eso vine/ Cuando llamaste/ Hoy yo voy a hacer que tú la olvides”, canta en el tema producido por Mauro y Jota Rosa. Miko estrenó el sencillo melódico en el evento Billboard Women in Music 2024, donde recibió el premio Impact”, — J.R.

8. Kany García, “García”

““García”, el tema que da título al nuevo álbum de Kany García, es una carta de la cantautora puertorriqueña para sí misma, dirigida a la joven y vulnerable Kany, y a la estrella actual, igualmente vulnerable (“Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción”). Es un resumen de dos minutos y 42 segundos de lo que todo artista, y realmente cada uno de nosotros, teme: perder el contacto con la persona que realmente somos. La capacidad de García para sintetizar un tema tan importante en un paquete tan pequeño y brillante es ejemplo de su genio”, L. Cobo

7. Karol G, “Si antes te hubiera conocido”

“Justo a tiempo para el verano (boreal), Karol G lanzó su primera canción de merengue llamada “Si antes te hubiera conocido”. Coproducida por Edgar Barrera, Sky Rompiendo y Karol, la alegre melodía tropical es un tributo a la República Dominicana. “Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial allí”, expresó la estrella colombiana sobre la isla caribeña en una publicación de Instagram. “Su gente me ha acogido de una manera que llena mi corazón y me inspira todo el tiempo”. Líricamente, la divertida canción trata sobre conectarse con alguien que ya está en otra relación”, — J.R.

6. Camilo & Carín León, “Una vida pasada”

“El astro pop colombiano Camilo y la sensación del regional mexicano Carín León son ambos conocidos por experimentar con distintos géneros musicales. Pero cuando el primero reclutó al segundo para una salsa romántica clásica — parte de su EP de tres canciones dos — no solo fue una gran sorpresa sino un verdadero regalo para sus fans. En “Una vida pasada”, su segunda colaboración después de “Ni me debes, ni te debo” de 2023, Camilo y León mezclan espléndidamente sus voces sobre el cautivador ritmo tropical mientras cantan sobre un amor tan fuerte que proviene de una vida pasada, aunque en el presente no se pueda materializar. El tema develó otra capa en la proeza musical de ambos artistas, y le dio al cantante mexicano su primera entrada en la lista Tropical Airplay, donde alcanzó el top 10″, — S.R.A.

5. Rauw Alejandro, “Touching the Sky”

Rauw Alejandro nos lleva al cielo con su primer sencillo en solitario de 2024, “Touching the Sky”, que ascendió rápidamente en nuestra rotación, cautivando a los oyentes con su sonido luminoso de synth-pop con tintes disco. Una declaración de amor recién encontrado y la excitación que conlleva, la canción es una emocionante mezcla de letras sinceras y ritmos electrónicos impactantes. Escrita por el propio Rauw, su entrega evocadora en versos como “Te puedes ir o te puedes quedar … Pero por ahora esta noche/ Siento que el cielo estoy tocando” captura la euforia del éxtasis romántico. No solo es una canción; es un himno de verano, perfectamente creado para energizar las pistas de baile y elevar las listas de reproducción por igual. — I.R.

4. Shakira & Cardi B, “Puntería”

“Una canción pop pegajosa con letras coquetas sobre enamorarse de un hombre a sabiendas de que no es bueno para ti, “Puntería” alcanzó el No. 1 tanto en la lista Latin Airplay como en Latin Pop Airplay e ingresó en otros charts, incluyendo Hot Latin Songs, en el No. 3, y el Billboard Hot 100 en el No. 72. El tema optimista de electro-pop, parte del álbum de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran, marcó la primera colaboración entre la estrella colombiana y la rapera neoyorquina, quien añade su actitud rebelde a la mezcla con versos bilingües, mientras Shakira brilla con su característico estilo y su flow natural. Este verano, fue seleccionada como la canción oficial de la cobertura de TelevisaUnivision de la Copa América CONMEBOL 2024 en Estados Unidos”, — S.R.A.

3. Peso Pluma, Tito Double P & Joel de la P, “La People II”

“A pesar de la ominosa sombra de la mafia mexicana y el peligro de las amenazas de muerte, Peso Pluma y Tito Doble P redoblaron su narrativa de “La People” de Génesis, que relataba la audaz fuga de un conocido personaje mafioso. La saga continúa con “La People II”, donde la historia escala hasta llegar a un éxodo total, capturando la intensa lucha de poder entre el cartel y las autoridades. Añadiendo dinamismo, Joel de la P se suma al dúo y juntos se sumergen líricamente en la tumultuosa existencia del controvertido personaje El Nini, según rumores el jefe de seguridad de Los Chapitos. La canción trasciende la mera narración. Y Peso, Tito y Joel no solo cantan; ladran. Su poderosa interpretación es lo que distingue a “La People II”, asegurándole su merecido lugar en esta lista”, — I.R.

2. Kali Uchis & Peso Pluma, “Igual que un ángel”

“Hay un marcado contraste entre las voces de Kali Uchis y Peso Pluma: la de ella es sedosa y casi relajante, mientras que la del astro mexicano es nasal y áspera, pero se complementan muy bien en “Igual que un ángel”. Al cantar sobre un ritmo synth-pop sobre una mujer que es una princesa inalcanzable, ambos artistas brillan, con Peso saliéndose voluntariamente de su zona de confort para esta interpretación llena de soul y R&B. El tema alcanzó el No. 1 de Hot Latin Songs en enero”, — G.F.

1. Xavi, “La diabla”

“Nadie anticipó en 2024 el impacto sísmico de un sonido innovador construido sobre el fervor de los corridos del año pasado. Esta ola fue impulsada a la fama por un enigmático solista adolescente llamado Xavi, cuyo ardiente sencillo “La diabla” se convirtió rápidamente en un gran éxito. La canción, sobre un romance peligroso, es impulsada por un fascinante riff de requinto (cortesía de su guitarrista, Iván) y la resonante voz de Xavi. Estos elementos ayudaron a asegurar su lugar en la cima de la lista Hot Latin Songs, donde la canción se mantuvo durante meses. “La diabla”, que fusiona el espíritu crudo de los corridos tumbados con un tierno romanticismo, representa un hito desafiante que anuncia la llegada de una nueva estrella”, — I.R.