Estas son las mejores canciones navideñas en español, según Billboard

Conozca las canciones de navidad más populares de la historia, según Billboard.

La lista “The 100 Best Christmas Songs of All Time” reúne las canciones navideñas más importantes de todos los tiempos, y entre ellas se encuentran ocho canciones en español, que hacen parte de esos temas inolvidables que no pueden faltar en esta época del año. Estas son las canciones:

La Rondallita, “Mi Burrito Sabanero” (1972)

Mi Burrito Sabanero (Original) - YouTube.wmv

Según Billboard, “Mi Burrito Sabanero” ha sido versionado por muchos artistas, incluidos Juanes y Aloe Blacc , pero es el lanzamiento original de 1972 del grupo musical infantil La Rondallita que perdura, casi 50 años después. Una canción popular venezolana simple pero rítmica se ha convertido en un elemento básico atemporal en los países latinoamericanos e inyecta nostalgia en cada temporada navideña”.

Mecano, “Un Año Más” (1988)

Mecano - Un año más (Nochevieja '88)

El trío de pop español Mecano lanzó este sencillo en 1988, que hizo parte de su álbum “Descanso dominical”. Tuvo tanto éxito en esa época, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas en época navideña.

Héctor Lavoe y Willie Colón, “Aires de Navidad” (1970)

Aires de Navidad - Hector Lavoe y Willie Colon toc studios

Una colaboración entre los íconos de la salsa Héctor Lavoe y Willie Colón que marcó toda una época por su alegría y sabor, siendo uno de los clásicos más importantes de la época navideña.

Marco Antonio Solís / Los Bukis, “Navidad Sin Ti” (1987)

LOS BUKIS Navidad Sin Ti

Según el medio especializado Billboard, “Navidad Sin Ti” es un regalo que sigue sonando durante las fiestas en las estaciones de radio en español. Escrito por Marco Antonio Solís y originalmente lanzado a mediados de los ochenta por Los Bukis, lo que hace que su versión sea tan especial es la interpretación melancólica de Solís , que te da escalofríos mientras la canta.

Pandora, “Los Peces en el Rio” (1986)

NAVIDAD 80'S LOS PECES EN EL RIO - PANDORA

Billboard cuenta que “Peces en el Rio” se hizo popular por el trío de música de los 80 Pandora. Su ritmo alternativo vanguardista convirtió este villancico simbólico en una mermelada navideña que todas las generaciones disfrutarán para siempre.

Los Tigres del Norte, “Navidad de los Pobres” (1993)

Los Tigres Del Norte - La Navidad De Los Pobres (LETRA)

Los Tigres del Norte sacaron este tema melancólico como una manera de demostrar que algunas veces la navidad de las personas humildes es “más linda” que la de las personas llenas de dinero.

El Gran Combo de Puerto Rico, “No Hay Cama Pa’Tanta Gente” (1988)

No hay cama pa tanta gente - Gran combo de puerto Rico.wmv

El Gran Combo de Puerto Rico es uno de los infaltable en épocas navideñas. La alegría de su salsa y particularmente esta canción, lanzada en 1988, pone a bailar a todo el que la escucha más de treinta años después de haber sido estrenada.

José Feliciano, “Feliz Navidad” (1970)

José Feliciano - Feliz Navidad (Official Audio)

Feliciano escribió lo que él llama la “primera canción navideña bilingüe” en 1970 a mediados del verano en Los Ángeles, en parte porque sentía nostalgia por Puerto Rico. Las letras en inglés se agregaron para garantizar la reproducción en la radio, según Billboard.