Este sábado llega el Megaland a Bogotá, estas son algunas recomendaciones

Eladio Carrión, Anitta y Béele se presentarán en Megaland 2023. Foto: Prensa Megaland

Todo está listo para vivir el Festival de la radio más grande de Colombia, Megaland 2023. A la nómina de artistas se une el cantante puertorriqueño Darell quien actualmente tiene una de las canciones más populares en TikTok, radio y Spotify, llamada “Lollipop”.

Darell, promociona actualmente su más reciente álbum llamado, “Everybody Go To The Discotek”, con una impresionante lista de colaboraciones. Este es su tercer álbum; en disco, el creador de éxitos recluta los grandes exponentes del género urbano como Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Omar Courtz, Sech, entre otros grandes artistas.

Pero también en Megaland 2023, los más de 20 mil espectadores que se esperan, recibirán a la talentosa bailarina VALERIA SANDOVAL, quien estará presentándose en un show de medio tiempo que promete impactar al público. Además, llegarán dos reconocidos DJs, por un lado, YOURBOYFRIED, artista española radicada en Colombia, ella dará la bienvenida al público. PRIETO KOLORAO, un exótico DJ que mezcla sus sonidos con instrumentos en vivo y esconde su cara detrás de una máscara, él pondrá el tono alternativo en la tarde del festival. Y finalmente, OVY ON THE DRUMS productor de Karol G, él traerá artistas (sorpresa) que lo han acompañado en algunas de sus producciones.

EL CONCURSO SIEMBRA YA TIENE GANADOR

Más de 800 artistas novatos participaron este año en SIEMBRA, el concurso de La Mega para dar un cupo y cantar en Megaland. Un jurado de directores de radio seleccionó los 10 mejores, de ahí se abrió votación para elegir el ganador. Fue así como la agrupación Verbenation con 63.420 votos cumplirá su sueño y llegará a presentar su proyecto este 25 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

UN DÍA HISTÓRICO

La apertura y cierre del Megaland MusicFest 2023 será con Ryan Castro, artista colombiano nominado dos veces a Premios Tu Música Urbano, ganador en Premios Heat 2022 como Artista Revelación y también ganador a Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2022. Cuenta con más de 22.2 M de oyentes mensuales en Spotify y 1,9 billones de vistas en YouTube.

A él se suman más de 20 talentos de géneros musicales diferentes, estilos y tendencias actuales: Eladio Carrión, Anitta, Beéle, Ovy On The Drums, Ñejo, Nico Hernández, María Becerra, Jhayco, Sebastián Yatra, Zion & Lennox. Nuevas caras que darán de qué hablar como: West Blanco, Sean Senra, Andrés SZ, Duplat, Susana Cala, Aria Vega, Ela Taubert, Laura Maré y Thania, aportarán una frescura y vitalidad única al festival, asegurando una experiencia ecléctica y diversa para todos los asistentes.