Estelares reveló detalles de su show en Festival Cordillera 2025 y de su nuevo disco

Desde La Plata (Argentina), Estelares ha consolidado un camino de más de 30 años que hoy los conecta con nuevas generaciones en Latinoamérica. Foto: Cortesía Estelares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La agrupación argentina Estelares se prepara para regresar a Bogotá como parte del Festival Cordillera 2025, encuentro que celebra el rock y el pop latinoamericano. A propósito de este esperado show y del lanzamiento de Los Lobos, su nuevo disco, Manuel Moretti, líder de la banda, compartió con la revista Vea cómo ha sido el proceso creativo y lo que significa volver a Colombia en un escenario de tal magnitud.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

‘Los Lobos’, el más reciente álbum de Estelares

Sobre la gestación de este proyecto, Moretti explicó que el punto de partida fueron las maquetas que él mismo desarrolla en casa, en un espacio rodeado de guitarras y piano. “Después hay intercambios entre amigos, con la banda, y vamos eligiendo las canciones más emocionantes”, contó. El productor Germán Wiedemer, conocido por su trabajo junto a Andrés Calamaro, volvió a ser clave en la construcción del sonido. Según Moretti, aunque las maquetas lleguen bastante avanzadas, entre un 35 y 40 % de los temas terminan de tomar forma en el estudio.

El disco reúne 11 canciones inéditas e incluye una nueva versión de Como cría el leopardo, tema lanzado en 1998 y muy querido por sus seguidores. “Lo veníamos tocando de vez en cuando en vivo y nos dimos cuenta de que sonaba espectacular. El registro en el estudio fue perfecto y sentimos que era el momento de volver a incluirla”, explicó el músico.

El título Los Lobos hace referencia tanto a la fuerza de la manada como al rol del compositor solitario. “Son 30 años de estar juntos, con momentos luminosos y oscuros, pero siempre con el oficio de ser escritores e intérpretes de canciones”, señaló Manuel Moretti. Aunque él es el principal creador, también resaltó la participación de otros integrantes, como Pablo, autor de la canción Roma, incluida en este álbum.

Al mirar hacia atrás, el cantante de Estelares recordó cómo, en etapas como la de Sistema Nervioso Central, los grandes éxitos llegaron a opacar la identidad de la banda. Sin embargo, destacó que hoy el público reconoce más el proyecto como un todo. “Antes se conocían solo los hits, pero no nuestro costado de banda de discos completos. Ahora eso está más claro”, afirmó.

Así se prepara Estelares para el Festival Cordillera 2025

Manuel Moretti confesó a Vea que llegar a un evento de esta magnitud es un motivo de orgullo: “Es muy emocionante ir a semejante festival. Sabemos que Colombia tiene dos festivales muy grandes relacionados con el rock, Rock al Parque y Cordillera, y estar invitados a uno de ellos es un gran placer”.

La presentación de Estelares coincidirá en horario con la de Fito Páez, lo que el vocalista toma con naturalidad. “Muchos van a ir a ver a Fito, pero hacemos fuerza para que algunos también se acerquen a conocer la música de Estelares”, comentó.

El reencuentro con el público colombiano también genera expectativa. El año pasado, la banda tocó en el escenario de Latino Power en Bogotá y, según Manuel Moretti, la respuesta fue sorprendente: “Eran 500 personas cantando de principio a fin. Esperamos que algo de eso ocurra también en el festival, que nos presten orejas y corazón”.

Sobre el repertorio, el grupo apostará por una fórmula equilibrada: sus temas más reconocidos y un par de canciones de Los Lobos. “Lo más probable —en realidad es un hecho— es que vayamos por los éxitos y sumemos una o dos canciones del último disco”, adelantó el cantante.

Con esta visita, Estelares reafirma el lazo que ha construido con el público latinoamericano y celebra tres décadas de carrera con un presente creativo tan vivo como el de sus primeros años.