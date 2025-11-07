Estos son los nominados a los Grammy 2026: ¿cómo le fue a Colombia?

Lady Gaga Foto: EFE - JOHN G MABANGLO

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Grabación del año:

- ‘DtMF’ – Bad Bunny.

- ‘Manchild’ – Sabrina Carpenter.

- ‘Anxiety’ – Doechii.

- ‘Wildflower’ – Billie Eilish.

- ‘Abracadabra’ – Lady Gaga.

- ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

- ‘The Subway’ – Chappell Roan.

- ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

Canción del año:

- ‘Abracadabra’ – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

- ‘Anxiety’ – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

- ‘APT.’ – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

- ‘DtMF’ – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

- ‘Golden (De’KPop Demon Hunters’)’ – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

- ‘Luther’ – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

- ‘Manchild’ – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

- ‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Álbum del año:

- ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny

- ‘Swag’ - Justin Bieber.

- ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

- ‘Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice.

- ‘Mayhem’ – Lady Gaga.

- ‘GNX’ – Kendrick Lamar.

- ‘Mutt’ – Leon Thomas.

- ‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator.

Mejor nuevo artista:

- Olivia Dean .

- Katseye.

- The Marias.

- Addison Rae.

- sombr.

- Leon Thomas.

- Alex Warren.

- Lola Young.

Mejor álbum vocal de pop:

- ‘Swag’ – Justin Bieber.

- ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

- ‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus.

- ‘Mayhem’ – Lady Gaga.

- ‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims.

Mejor interpretación de pop individual:

- ‘Daisies’ — Justin Bieber.

- ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

- ‘Disease’ — Lady Gaga.

- ‘The Subway’ — Chappell Roan.

- ‘Messy’ — Lola Young.

Mejor interpretación de pp en dúo o grupo:

- ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

- ‘Golden’ (De ‘KPop Demon Hunters’) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.

- ‘Gabriela’ – Katseye ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

- ’30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar.

Mejor álbum de música urbana:

- ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

- ‘Mixteip’ — J Balvin.

- ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.

- ‘NAIKI’ — Nicki Nicole.

- ‘EUB DELUXE’ — Trueno.

- ‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel.

Mejor grabación de dance pop:

- ‘Bluest Flame’ – Selena Gomez & Benny Blanco.

- ‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

- ‘Midnight Sun’ – Zara Larsson.

- ‘Just Keep Watching’ (De ‘F1 The Movie’).

- ‘Illegal’ – PinkPantheress.

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

- ‘Wintersongs’ — Laila Biali.

- ‘The Gift of Love’ — Jennifer Hudson.

- ‘Who Believes in Angels?’ — Elton John & Brandi Carlile.

- ‘Harlequin’ — Lady Gaga.

- ‘A Matter of Time’ — Laufey.

- ‘The Secret Of Life: Partners, Volume 2’ — Barbra Streisand.

Mejor álbum de pop latino:

- ‘Cosa Nuestra’ – Rauw Alejandro.

- ‘Bogotá (Deluxe)’ – Andrés Cepeda.

- ‘Tropicoqueta’ – Karol G.

- ‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.

- ‘¿Y ahora qué?’ – Alejandro Sanz.

Mejor álbum de rock:

- ‘Private Music’ — Deftones.

- ‘I Quit’ — Haim.

- ‘From Zero’ — Linkin Park.

- ‘Never Enough’ — Turnstile.

- ‘Idols’ — Yungblud.

Mejor álbum de rap:

- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

- Glorious – GloRilla

- God Does Like Ugly – JID

- GNX – Kendrick Lamar

- Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

- ‘MALA MÍA’ — Fuerza Regida, Grupo Frontera.

- ‘Y Lo Que Viene’ — Grupo Frontera.

- ‘Sin Rodeos’ — Paola Jara.

- ‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

- ‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’ — Bobby Pulido.

Mejor álbum de jazz latino:

- ‘La Fleur de Cayenne’ — Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band.

- ‘The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico’ — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.

- ‘Mundoagua’ – Celebrating Carla Bley — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.

- ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

- ‘Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard’ — Miguel Zenón Quartet.

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

- ‘Genes Rebeldes’ — Aterciopelados.

- ‘ASTROPICAL’ — Bomba Estéreo, Rawayana.

- ‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

- ‘ALGORHYTHM’ — Los Wizzards.

- ‘Novela’ — Fito Paez.

Mejor álbum de música latina tropical:

- ‘Fotografías’ — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta .

- ‘Raíces’ — Gloria Estefan.

- ‘Clásicos 1.0’ — Grupo Niche.

- ‘Bingo’ — Alain Pérez.

- ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’ — Gilberto Santa Rosa.

Mejor interpretación de música global:

- ‘EoO’ — Bad Bunny .

- ‘Cantando en el Camino’ — Ciro Hurtado.

- ‘JERUSALEMA’ — Angélique Kidjo.

- ‘Inmigrante Y Que?’ — Yeisy Rojas.

- ‘Shrini’s Dream (Live)’ — Shakti.

- ‘Daybreak’ — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

Mejor video musical:

- ‘Young Lion’ — Sade.

- ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

- ‘So Be It’ — Clipse.

- ‘Anxiety’ — Doechii.

- ‘Love’ — OK Go.

Mejor álbum de teatro musical:

- ‘Buena Vista Social Club’.

- ‘Death Becomes Her’.

- ‘Gypsy’.

- ‘Just In Time’.

- ‘Maybe Happy Ending’.

Mejor portada de disco:

- ‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

- ‘The Crux’ — William Wesley II, art director (Djo).

- ‘Debí Tirar Más Fotos’ — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).

- ‘Glory’ — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).

- ‘Moisturizer’ — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).

Mejor productor del año de música no clásica:

- Dan Auerbach.

- Cirkut.

- Dijon.

- Blake Mills.

- Sounwave.

Mejor compositor del año de música no clásica:

- Amy Allen.

- Edgar Barrera.

- Jessie Jo Dillon.

- Tobias Jesso Jr.

- Laura Veltz.

