“Falcon y el Soldado de Invierno”: los poderes de los ‘Flag-Smashers’, sus antagonistas

Los ‘Sin Banderas’, como se les conoce en español, son un grupo militar altamente entrenado que viste con máscaras negras y sus integrantes tienen una mano roja pintada. En los cómics, aparecieron por primera vez en el número 312 de Capitán América, editado 1985.

Falcon y el Soldado de Invierno ya aterrizó en Disney+. El primero de seis episodios de la serie se centró en explorar cómo ha sido la vuelta a la vida cotidiana para Sam y Bucky tras los sucesos de Vengadores: Endgame y, también, cómo el mundo se enfrenta a una nueva era sin Capitán América. Además, el capítulo de arranque presentó a los antagonistas de la ficción: el grupo terrorista Flag-Smashers (Sin Banderas).

En Falcon y el Soldado de Invierno, se presenta a los Sin Banderas como un grupo militar altamente entrenado que viste con máscaras negras y sus integrantes tienen una mano roja pintada.

Tal y como le explica su compañero, el teniente Torres, a Falcon al inicio de la serie, los miembros de este grupo “básicamente creen que el mundo era mejor durante los que se conoce como el lapso (The Blip) y créeme, no lo era. Esencialmente quieren un mundo unificado, sin fronteras... por eso mucha gente les apoya”, afirma Torres.

Sin embargo, a diferencia de la serie, en los cómics, Flag-Smasher comenzó siendo un único individuo, presentado en el número 312 de Capitán América editado 1985.

Se trata de un apasionado antinacionalista llamado Karl Morgenthau, quien cargaba abiertamente en contra de los hombres como Capitán América o John Walker (U.S. Agent) y fundó el grupo revolucionario ULTIMATUM -Ejército Subterráneo Totalmente Integrado y Libra Para Unir a la Humanidad- formado por personas normales que compartían sus mismas ideas.

En el papel, la mayor motivación de Flag-Smasher también son sus ideales de un mundo sin fronteras.

Volviendo a Falcon y el Soldado de Invierno, se confirmó que la actriz Erin Kellyman interpretará a Karli Morgenthau, la versión femenina de su contrapartida en los cómics, quien posiblemente sea la líder del grupo terrorista Sin Bandera.

La serie parece haber fusionado la figura de Flag-Smasher con el proyecto ULTIMATUM para presentar directamente al grupo terrorista ya formado.

¿SON SUPERSOLDADOS?

Como ya se mostró en los tráileres, los Flag-Smasher (Sin Banderas) están entrenados tanto estratégicamente como en el combate cuerpo a cuerpo, contando a su favor con habilidades sobrehumanas hasta el punto de plantar cara incluso al Soldado de Invierno. Esto inevitablemente lleva a pensar si, al igual que Steve Rogers y Bucky, habrán sido sometidos a un tratamiento con el suero del supersoldado.

Dado el contexto de la serie, tanto político como narrativo, los terroristas podrían ser algún tipo de facción de lo que queda de Hydra, o bien un grupo completamente distinto que haya tenido acceso a una variante del suero del supersoldado. No hay que olvidar que si el Gobierno ha sido capaz de crear a su propio superhéroe, U.S. Agent, ¿por qué no iban los terroristas a poder hacer lo mismo?

Para descubrir quiénes son realmente los Flag-Smashers y quién está detrás de la organización -hay teorías que ya apuntan hacia el Barón Zemo, que aún no ha hecho acto físico de presencia- habrá que esperar a los próximos episodios de Falcon y el Soldado de Invierno, cada viernes en Disney+.