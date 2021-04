Fanny Lu y su reflejo en la música

Con su primer lanzamiento del año, “Yo quiero un amor”, la artista regresa a su esencia, con ritmos de acordeones, con el aire de la cumbia presente y una letra de empoderamiento para las mujeres.

Cuéntenos sobre “Yo quiero un amor”, su nuevo sencillo...

Yo quiero un amor es una canción muy bonita. Creo que el amor y el corazón deben ser idealistas. Afuera siempre va a estar el amor perfecto para ti y cuando nos resignamos al amor dañino, nos perdemos la oportunidad de amar de verdad. Esto es una invitación para todas esas mujeres que están en una relación tormentosa y no se atreven a salir de ahí. Quiero un amor es parte también de las experiencias de mi vida y el entender que el amor sí existe.

¿Qué la inspira a componer?

La vida misma. Soy superfeminista, no solo porque soy mujer, sino porque insisto en el valor de la mujer para la sociedad. Qué sería del mundo sin las mujeres. A veces maltratamos a las mujeres y también nosotras mismas lo hacemos, nos quitamos el valor. La autoestima es algo muy importante. Como embajadora de la OEA de Buena Voluntad para los Derechos de la Mujer, les decía: ustedes con todo lo técnico y yo con todo lo humano.

Cómo embajadora de Buena Voluntad de la OEA, ¿cómo trabaja por el empoderamiento de la mujer desde la música?

Quiero empoderar a la mujer desde el amor propio, con todo lo humano. Cuando te amas no aceptas menos de lo que mereces, no aceptas que te maltraten, no aceptas un amor dañino o que no te den el lugar que mereces. El tema de la equidad de género es muy importante; pero en el amor hay que creer que te mereces algo sano y no dañino, que no solamente te afectan a ti, sino a la familia entera. Por lo general, ese supuesto amor se vuelve un motivo de tristeza cuando debe ser algo lleno de felicidad, entonces para mí las canciones salen de mi corazón y parten desde la experiencia mía o de las demás. Yo pretendo empoderar desde el corazón a la mujer, la cual es mi aliada y mi gran compañera en la música.

Su bandera por la defensa de los derechos también son los niños...

Yo he tenido un gran amor por los niños desde No te pido flores, ellos han sido un público incondicional, por que los niños nunca mienten, si un niño te dice que te ama es verdad. Si le gusta tu música te lo va a decir y si no, también. Es el amor más puro de todos, honesto y más incondicional. Soy supermamá y supermaternal, lo he aprendido de mi mamá y así soy con mis hijos y con los hijos de los demás, como los niños de La Voz, que también los siento como míos y me encanta que se me acerquen y me den abrazos. Por eso cuido tanto el lenguaje de mis canciones y lo que posteo en las redes. Por eso los incluyo y les respondo con ese mismo amor que ellos me dan.

¿Cómo ha sido ese proceso creativo con “Yo quiero un amor”?

Creo que el proceso creativo es una constante reinvención. Unas veces vas por un lado y otras veces te das cuenta y dices: un minuto, un minuto, mi corazón va por ahí. Hay que defender tanto la esencia, porque es tan individual como tu huella digital, ahí es cuando te sientes cómodo y defiendes en una tarima lo que haces. Es un momento muy bonito de ser lo que soy y en el que el público también me ha dado esa oportunidad. Cada vez que hago canciones que se acercan a mis raíces, al público le encanta y es donde yo me siento mejor y más cómoda. Esto sabe a ranchera, música popular, a cumbia, a mi acordeón bello, que tanto me suma en mi música. Feliz de encontrarme con mi música, así que siento que la música es el reflejo de lo que soy.

¿Qué significa hacer música en su vida?

Yo con la música tengo una conexión muy fuerte. Es un premio, un regalo que me da Dios para poder enviar un mensaje y conectarme con la gente. La música me hace sentir poderosa, agradecida y valorar mucho a mi público. Tengo una responsabilidad con él a la hora de sentarme a componer. Una conexión tan genuina, porque tanta gente que me entrega su amor aún sin haberme visto físicamente jamás, pero sintiendo que me conocen profundamente; eso lo valoro mucho.

¿Cómo ha usado este tiempo de pandemia?

Me ha servido para valorar los espacios de la casa y dedicarle tiempo. Así como también atesorar los momentos con mis hijos, porque yo los extrañaba mucho en mis eternos viajes y es volver a tener la oportunidad de estar con ellos cuando se levantan, cuando se acuestan... Volví a entrar en el estudio para darme la oportunidad de encontrar allá, en la profundidad de mi corazón, los mensajes que quiero dar. Por esa razón ha sido un momento de mucha reflexión y aprendizaje.

¿Le tiene baile de Tik Tok a “Yo quiero un amor”?

Ya tenemos el challenge (reto) de Tik Tok. Estoy feliz por eso, porque me encanta el baile. Quiero invitar a todos para que se unan y lo hagan. Esto es una forma de conectarnos también con la música a través del baile.

¿Este lanzamiento podría ser el adelanto de un álbum de Fanny Lu?

Desde ya estoy preparando las canciones para presentar un álbum. Yo soy muy romántica de los discos, porque me parece que marcan un momento muy importante como artista, como si fuera el capítulo de un libro; entonces ya estoy planeando la compilación de varias canciones para lanzarlo muy pronto.