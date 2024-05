FaroLatino: la empresa de distribución musical está presente en el BIME 2024

BIME Bogotá Foto: Captura de pantalla redes

Como líderes en música y entretenimiento en América Latina, FaroLatino se une a este evento de renombre para compartir su pasión por la música y celebrar la industria que tanto ama.

BIME Pro Bogotá ofrece un espacio para los diferentes actores del ecosistema musical. Allí, los líderes de la industria de América Latina y Europa se unen para descubrir y moldear el futuro de la música en la región.

A través de encuentros profesionales, paneles de discusión y showcases de talento emergente, fomentan un diálogo que va más allá de las notas musicales; hablan de innovación, colaboración y desarrollo cultural y social.

Como aliado del evento, FaroLatino no solo estará presente en el corazón de la acción, sino que también desplegará una serie de actividades estratégicas para fomentar la innovación y el networking dentro de la comunidad musical. Entre las actividades destacadas se incluyen:

Participación en Rondas de Speed Meetings: El equipo local junto a la delegación internacional, FaroLatino se sumergirá en las dinámicas rondas de speed meetings para establecer conexiones valiosas con diversos actores de la industria, desde artistas emergentes hasta influyentes managers y sellos discográficos.

Moderación de Panel por Sharon Salazar: Sharon Salazar, Marketing Manager de FaroLatino y marketera musical, liderará un panel de expertos titulado “Los nuevos modelos de negocio de la industria son pensados en comunidades”. Este panel explorará alternativas innovadoras a las plataformas tradicionales y estrategias gamificadas para construir audiencias en el cambiante panorama musical.

Entre los panelistas se encuentran Xcelencia (PR) de Sinergia Labs, Fundador, Charlie Crown (CO), de Bonfire - Head Of Partnerships, Edgardo González (CL), de Sonidos Inmersivos - CEO y Sofia Gaviria (CO) de Bánfora Records SAS - Cofundadora.

FaroLatino, con una trayectoria destacada desde su fundación en 1995, ha sido pionera en la industria musical, desempeñando un papel fundamental en la educación y empoderamiento de artistas en la era digital para elevar sus carreras al siguiente nivel.

La estrategia se enfoca en la expansión en el mercado latinoamericano y la consolidación de alianzas locales para impulsar lanzamientos y carreras de sus socios. Además, continúan creando colaboraciones entre artistas de diferentes territorios para enriquecer aún más el panorama musical.