Feid, Juliana, LISA y más estrenos musicales este viernes

Feid, Juliana, LISA y Yeyo son algunos de los artistas con nueva música.

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 28 de febrero:

El artista Benson Boone lanza su sencillo pop-rock sintetizado, “Sorry I’m Here for Someone Else”. Boone trabajó en la canción con Jack LaFrantz y Jason Evigan, que fueron colaboradores en su álbum “Fireworks and Rollerblades”.

“Sorry I’m Here for Someone Else” es la primera canción de Boone de 2025, después de lanzar “Pretty Slowly” y “Death Wish Love” de la banda sonora de “Twisters” el año pasado. Boone recientemente obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo.

Simón Jaramillo, conocido como Magna, lanzó su canción “Cruz”. El tema “combinando influencias electrónicas, techno y pop, ofrece su lanzamiento más experimental y atrevido hasta el momento”, se lee en un comunicado.

El video musical fue dirigido por Mau Morgó, reconocido cineasta y artista visual que ha trabajado con firmas de moda como Balenciaga y artistas como Rosalía, James Blake, A$AP Rocky, FKA Twigs o Madonna.

El colombiano SOG se une al mexicaco Yeyo para el tema “Hueles a Pecado”. “Un perreo sin censura: atrevido, directo y explosivo. Con un dembow envolvente, melodías pegajosas y una letra que evoca esos amores intensos que nunca se olvidan, ‘Hueles a Pecado’ combina la esencia del sonido callejero con un beat arrollador”, se lee en un comunicado.

LISA, integrante de Blackpink, compartió su canción “Fxck Up the World” con el artista Future, de Atlanta (EE. UU.). El tema es el más reciente sencillo del álbum debut en solitario de LISA, “Alter Ego”.

Según un comunicado de prensa, el LP mostrará a la cantante/rapera emulando a “cinco personajes, cada uno de los cuales representa una personalidad única”. Las figuras (Vixi, Roxi, Kiki, Sunni y Speedi) están “representadas por las cinco puntas de una estrella, que se ha convertido en un emblema clave de la campaña”.

La cantante y actriz se unió al grupo de Medellín para el tema “Aurora”. La canción hace parte de su nuevo disco “La Pista”, que contiene en total 12 temas y en el que además colabora con otros artistas como LAGOS, Marco Mares y Esteban Rojas.

El artista antioqueño lanza su nuevo sencillo “NOS DESCONOXIMOS”. La canción es la primera propuesta de nueva música del cantante en 2025. “Captura la capacidad de Feid para sintetizar influencias como la música electrónica y los sonidos del pop global con su visión única del reggaetón”, se lee en un comunicado.