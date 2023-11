Feid, Paramore y Sam Smith: estos son los artistas del Estéreo Picnic 2024

Feid será uno de los headliners del Festival Estéreo Picnic 2024. Foto: Cortresía

La música en vivo es la representación más poderosa de El Presente. Minutos que marcan décadas. Coros en comunión con decenas de miles de corazones. Una voz que no reconoce el pasado ni el futuro sino el Ahora. Johnnie Walker presenta el Festival Estéreo Picnic en su decimotercera edición e invita a sus asistentes a cruzar el portal hacia El Presente de la mano de Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera y más las noches del 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.

Ferxxo con su invitación definitiva a parchar y desbordarnos con los “mores” en una noche épica de perreo. El sueño final de Blink-182 en Sudamérica: Tom, Mark y Travis, sí Travis, en vivo. Paramore y la avasalladora Hayley Williams en el mayor disturbio de sus 20 años de pop punk. Solána Imani Rowe o SZA para el debut en Un Mundo Distinto de la Mujer del Año de 2023. Sam Smith en su gloria y con sus himnos: “Unholy”, “Too Good At Goodbyes” y “I’m Not The Only One”. M.I.A. con “sticks and stones and weed and bongs” para la llegada de su revolución creativa, cultural y política. Arcade Fire, emperdorxs del indie rock, para su primera experiencia en vivo en Un Mundo Distinto: el sueño de la nación alternativa del Siglo XXI. El devastador regreso de una banda icónica de los últimos 25 años: Brian Molko y Placebo. Todos estos universos sonoros protagonizarán el #FEP2024 junto a íconos musicales como Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Arca o Bad Gyal.

Las voces del Ahora como Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl. El baile desenfrenado con YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera. Los bajos de El Presente en los beats de The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside. Desde los ansiados estrenos de Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard hasta los esperados regresos de Phoenix y The Offspring. Todo esto y más en el Aquí y el Ahora del Festival Estéreo Picnic: cuatro días de presente eterno para vivir la vida ya.

“Hoy son más de 50 preventas las que hemos anunciado este año para nuestros clientes amantes de la música, pensando en diferentes géneros musicales. Estamos emocionados de ser parte por noveno año consecutivo del Festival Estéreo Picnic, nos reencontraremos con ustedes en esta cita anual y reafirmaremos nuestro compromiso con Un Mundo Distinto” aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.