Felipe Peláez y Daniel Calderón, juntos en “Culpables”

¿Por qué escogen hacer "Culpables"?

Felipe Peláez (FP): Consideramos que era la canción acertada, es un sencillo en el que musicalmente los dos estamos reflejados, fue perfecto. Sentimos una chispa, una conexión especial con este tema y a raíz de eso decidimos crear un plan de trabajo para sacarla adelante.

Daniel Calderón (DC): Tuve la oportunidad de ver a Felipe en Valledupar y me gustó mucho su banda y su música, siempre le manifesté mi admiración por su trabajo y sus canciones, y siempre estuvo ahí ese proyecto.

¿Qué tanto cambió la canción desde que la escucharon por primera vez?

FP: La canción conserva la esencia, respetamos muchísimo la esencia del compositor, la labor de producción de Iván Calderón lo que hizo fue enriquecerla, propuso ciertos cambios armónicos para darle un aire novedoso, y funcionó muy bien, pero por más que nos atrevimos a innovar, el espíritu de la canción quedó intacto.

¿Cómo escogieron las partes que cada uno interpretó en "Culpables"?

DC: Eso va fluyendo, esta es una canción que, en realidad, no es de contestación, porque hay canciones de dúo donde ambas partes están sosteniendo un diálogo, pero este no es el caso... esta vez estamos cantándole a una misma mujer, y decidimos dividir la canción en partes iguales, empezaba Felipe, luego entro yo, y así sucesivamente, tratando de jugar mucho con melodías y armonías. Fue un gran trabajo en equipo que pasó por muchos filtros y el resultado nos dejó muy felices.

¿Varios artistas los ven a ustedes y les proponen colaboraciones que al final nunca se hacen?

DC: En cuanto al vallenato es muy común que esas cosas pasen, porque no podemos dejar que se nos queden los proyectos en "veremos". Felipe ha sido el primero con el que realmente hemos dicho que vamos a hacer una canción juntos, y la hacemos. Queremos invitar a todos los artistas a ser parte de esta revolución vallenata, y que nos pongamos las pilas a sacar música nueva, porque el género no muere, está en todas las fiestas patronales, en todo Colombia, Ecuador, Venezuela, México, etc... y esos artistas que son la cara de los géneros están un poco quedados, y queremos que se unan más para que nuestra música llegue a todos los rincones del mundo.

En el caso de Felipe, ¿ha logrado hacer más colaboraciones?

FP: Sí, pero porque me he metido también con otros géneros. El problema no es tanto el tiempo, sino la disposición de cada uno, el decir "vamos a meternos la mano al bolsillo y vamos a hacer esto juntos", porque de decirlo a hacerlo hay una gran diferencia. Incluso a veces los artistas llegan al estudio y graban, y no vuelven a aparecer, y grabar es solo un tercio del trabajo.

En esta etapa de "Culpables", ¿qué aprendieron el uno del otro?

FP: El respetar los límites musicales hace que la palabra "fusión" tome sentido, esa es, quizás, la enseñanza a la que tengo que darle el crédito completo a Iván Calderón, creo que delimitamos la identidad y los sonidos de cada quién de una buena forma, y también que la unión hace la fuerza.

DC: Nos dimos cuenta de que somos agrupaciones con un norte muy similar, nos gusta trabajar, siempre estamos al pie del cañón. A nivel musical me abrió mucho la mente porque estamos muy acostumbrados a trabajar en familia, y ahora nos abrimos a nuevas posibilidades.

¿El tema de "Culpables" en qué subcategoría del vallenato la incluirían?

FP: Romántico 100%, tiene todos los factores, la letra, la melodía, el ritmo, el mensaje... tiene todos los elementos para ser un vallenato romántico. Nosotros estamos enamorados de este proyecto, y en realidad, si no es así, no funciona, si uno no está enamorado de su producto, seguramente no va a poder proyectar el cariño hacia la gente. Uno como cantante a veces graba una canción y con el tiempo tal vez se aburre de tanto escucharla, pero con "Culpables" todo es diferente, estamos muy contentos.

¿Por qué (Peláez) empieza a componer?

FP: Yo descubrí que podía contar historias en Bogotá. Había compuesto un par de canciones en La Guajira, pero no eran vallenatos, sino más bien como baladas, pero cuando llego a la capital me aferro a mi cultura vallenata, y es curioso, porque pasó justamente cuando estuve lejos de mi casa. A partir de ahí comencé a desahogarme y a reflejar todo lo vivido.

¿Cuál creen que es su principal aporte al vallenato?

FP: Como autor siempre fui más defensor de melodías pícaras, sabrosas, de una forma franca de decir las cosas francas en mis canciones... curiosamente, como autor no soy tan romántico que, como intérprete, siempre fui un poco más raizal, por eso mis principales exponentes siempre fueron Iván Villazón, Peter Manjarrez, Jorge Oñate... pero como intérprete me fui al otro lado, ahí encontramos al Felipe más evolutivo, al que le apuesta a probar con otras cosas.

D.C: Pienso que yo entré a sumar en Los Gigantes, tuve la oportunidad de hacerlo muy joven, así que pienso que logramos contagiar a la juventud del género vallenato, eso es lo que nosotros estamos aportando ahorita... éxitos, diversidad, canciones alegres, románticas.